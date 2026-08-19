В центре Израиля строится специальный тюремный блок для лиц, приговоренных к смертной казни, в котором также разместят помещение для проведения казни через повешение. Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на офис министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира.

Новый блок предназначен для террористов, которым суд назначит смертный приговор в соответствии с недавно принятым законом. В центре блока разместится непосредственно объект для проведения казни.

Проект предусматривает также специальные комнаты для наблюдения, откуда жертвы терактов и члены их семей смогут следить за процедурой казни, — так, как это принято в ряде других стран. Кроме того, рассматривается возможность выдачи официальных разрешений на посещение блока родственникам погибших, чтобы они могли контролировать процесс исполнения приговора.

Закон о смертной казни для террористов был принят пленумом Кнессета в марте, а в мае командующий Центральным округом армии Израиля генерал-майор Ави Блут распространил его действие на систему безопасности Западного берега.

В июне Бен-Гвир назначил шестерых представителей пострадавших семей из форума «Выбирающие жизнь» официальными инспекторами по контролю за исполнением закона.

«Мы обещали — и выполняем. Я обещал ухудшить условия содержания террористов в тюрьмах — мы это сделали. Я обещал провести закон о смертной казни для террористов — мы его провели. И теперь блок для приговоренных к смерти и объект для казни тоже начинают обретать реальные очертания. Мы делаем историю. Нашим террористам полагается только одно — смерть через повешение», — сказал Бен-Гвир.

По словам министра, назначенные инспекторы будут играть центральную роль в контроле за условиями содержания приговоренных к смерти террористов и получат надзорные полномочия по вопросам исполнения закона.

«Никто не заслуживает большего права быть частью механизма контроля за исполнением закона, чем семьи, заплатившие самую высокую цену в борьбе с терроризмом. Это назначение отражает признание боли жертв терроризма и их права быть партнерами в борьбе за справедливость и сдерживание», — отметил Бен-Гвир.

В апреле группа арабских израильских депутатов Кнессета подала в Верховный суд петицию против закона о смертной казни. В июне к ней присоединились и другие законодатели.

В петиции закон называют неконституционным и требуют отменить на основании того, что он нарушает право на жизнь, достоинство, равенство и надлежащую правовую процедуру. Авторы обращения утверждают, что закон дискриминирует палестинцев, поскольку применяется в военных судах Западного берега.

Тема смертной казни для террористов ранее поднималась в личном подкасте пережившего плен ХАМАС освобожденного заложника Рома Бреслевски. Он пригласил Бен-Гвира к себе в студию и попросил дать ему возможность лично поучаствовать в казни осужденных.

«У меня есть личная просьба, и я смотрю вам прямо в глаза, господин министр. Позвольте мне быть тем, кто их повесит. Мне не нужна веревка, мне нужна кнопка. Своими руками я казню каждого террориста в Государстве Израиль», — обратился Бреслевски к своему собеседнику.

Бен-Гвир пообещал приложить усилия для того, чтобы такая возможность появилась.

«Я переверну мир, чтобы это произошло. Обещаю тебе постараться и перевернуть мир, чтобы это случилось. Дай Б-г, это одна из самых лучших моих мечт — увидеть тебя там», — ответил министр.

Бен-Гвир уточнил также способ исполнения приговора, подтвердив, что речь идет именно о повешении.

«Кстати, это повешение. Наказание, которое мы установили, — исполнять его через повешение. <…> Им не положено жить, и ты прав», — добавил Бен-Гвир.

В дальнейшей беседе министр рассказал об изменениях условий содержания осужденных за терроризм после его прихода на пост, сравнив их с тем, что было раньше.

«Видеть при посещении тюрем мармелад и шоколад, телевизор, настольный теннис и мясо — все, что у них там было, — это было безумие. Я перепахиваю Службу тюрем, и слышишь такие истории — вот эту отправили на косметическую операцию, а этому вставили искусственный глаз, потому что он потерял глаз после того, как бросил бутылку с зажигательной смесью», — возмущался Бен-Гвир.

В завершение разговора министр подчеркнул, что благодаря его усилиям осужденные по обвинению в терроризме теперь страдают, чтобы тем самым принести облегчение родственникам погибших в результате терактов.