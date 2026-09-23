Решение властей Испании прекратить поставки российского СПГ связано с планом ЕС по полному запрету на поставки российского СПГ с 1 января 2027 года. Об этом RTVI заявил первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских. По его мнению, российские компании должны обратиться в суд из-за политики Мадрида.

«Решение властей Испании, конечно, связано с тем, что в январе 2026 года Совет ЕС согласовал план по полному запрету на поставки российского СПГ с 1 января 2027 года и трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 года», — сказал он.

Руководство Испании, выбранное народом, по факту делает все для того, чтобы народ жил хуже, отметил депутат.

«Очевидно, что американский газ, который покупают, просто в разы дороже российского. Это ущерб и народу, и для предприятий — возрастет себестоимость производства за счет увеличения стоимости электричества», — заявил собеседник RTVI.

Ананских считает, что российским поставщикам газа следует судиться из-за досрочных расторжений контрактов.

«Подозреваю, что судиться по контрактам российским поставщикам придется в Европе, где наш выигрыш маловероятен. Они будут ссылаться на указания форс-мажора в виде санкций или каких-то других вещей», — прогнозирует парламентарий.

Он полагает, что у российских поставщиков «навряд ли высокие шансы» выиграть в суде.

«Хотя, безусловно, судиться, конечно, надо. Надо, надо и еще раз надо», — считает Ананских.

Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что с 1 января 2027 года страна прекратит импорт российского СПГ, даже если к тому времени будут действовать текущие контракты, пишет ТАСС. По его словам, Мадрид намерен придерживаться ограничений, согласованных на уровне Евросоюза.