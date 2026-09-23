Встреча Владимира Зеленского и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен 22 сентября в Нью-Йорке прошла напряженно, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с содержанием переговоров.

Представители ЕС дали понять Киеву, что для получения дополнительного финансирования необходим прогресс в принятии законов против теневой экономики, увеличении налоговых поступлений и сближении украинского законодательства с нормами Евросоюза.

После встречи фон дер Ляйен публично подтвердила связь между реформами и бюджетной поддержкой.

«Будет больше оборонной поддержки. И по мере продвижения реформ в Верховной раде будет расти бюджетная помощь. В этом календарном году у нас еще есть €37 млрд», — написала она в X.

Украина просит партнеров помочь закрыть непредвиденный бюджетный разрыв примерно в €26 млрд и ускорить предоставление ранее согласованного кредита ЕС на €90 млрд, рассчитанного до конца 2027 года. По данным Bloomberg, в ЕС оспаривают часть украинских расчетов и считают, что дополнительное финансирование должны выделить также Канада, Норвегия и Япония. Зеленский сообщил журналистам, что команды продолжат обсуждение через семь-десять дней.

Источники агентства связывают напряженность встречи и с другими вопросами. Украинская сторона выразила обеспокоенность возможным усилением российских ударов зимой при нехватке средств ПВО, а также снятием санкций ЕС с двух российских бизнесменов. В официальном сообщении Киева встреча названа обсуждением финансовой устойчивости Украины и санкций против России; оценка переговоров как напряженных содержится именно в публикации Bloomberg.