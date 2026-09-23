Судебный эксперт Пабло Феррари заявил, что не может исключить COVID-19 как возможную причину смерти Диего Марадоны. По его словам, при вскрытии футболисту не сделали тест на коронавирус — эксперт назвал это «методологической ошибкой», сообщает EFE. Феррари выступил 22 сентября последним свидетелем на процессе по делу о смерти Марадоны.

«Мы не можем исключить, что он умер от COVID», — сказал эксперт.

Марадона скончался 25 ноября 2020 года, во время пандемии, когда проходил лечение на дому после операции. Заявление Феррари не означает, что заражение подтверждено: без проведенного тогда теста он говорит лишь о причине, которую, по его мнению, нельзя отбросить.

Феррари также оспорил оценку других экспертов, согласно которой агония Марадоны могла продолжаться до 12 часов. По его мнению, состояние футболиста ухудшилось за минуты или несколько часов, а смерть была внезапной. Феррари — единственный официальный эксперт, представивший суду такую версию; ранее он участвовал в экспертизе, запрошенной защитой врача Марадоны Леопольдо Луке.

На процессе рассматривают действия семи медработников, отвечавших за лечение футболиста. Следующее заседание назначено на 29 сентября: обвиняемые смогут дополнить свои показания. Причину смерти и возможную ответственность подсудимых предстоит оценить суду.