Премьер-министр Канады Марк Карни предложил создавать гибкие союзы стран для решения конкретных международных проблем. Выступая в Нью-Йорке во время Генассамблеи ООН, он заявил, что прежний мировой порядок переживает разрыв, пишет The New York Times.

«Во многих отношениях такие моменты наступают раз или два за столетие», — сказал Карни.

По его словам, страны не обязаны придерживаться одинаковых взглядов по всем вопросам, чтобы вместе заниматься конкретной задачей. Канадский премьер назвал этот подход «реализмом, основанным на ценностях»: теснее работать с единомышленниками, но сохранять возможность договориться и с другими государствами.

«Группы должны формироваться вокруг проблем, а не по географическому принципу или в зависимости от размера стран», — пояснил он.

Такие коалиции могут заниматься, например, защитой морской среды или дипломатическими усилиями по созданию палестинского государства. Затем выработанные решения, по замыслу Карни, можно предлагать ООН и другим международным организациям, чтобы к ним присоединялись новые участники.

В январе, выступая в Давосе, Карни призвал страны, не относящиеся к крупнейшим державам, объединять усилия для защиты своих интересов. Теперь этот призыв получил практическое продолжение. 21 сентября Канада вместе с ЕС, Австралией, Барбадосом, Бразилией, Индией и Кенией запустила инициативу «Партнеры за многосторонность». К ее декларации присоединились также 15 государств, среди них Испания, Норвегия, Турция и Молдова.

Участники предлагают реформировать международные институты, укреплять торговое сотрудничество и снижать зависимость цепочек поставок от отдельных стран. В декларации названы также изменение климата, искусственный интеллект и здравоохранение. При этом подписанты прямо подтверждают центральную роль Устава ООН: новые коалиции задуманы как способ добиваться совместных решений, которые затем смогут использовать действующие организации.