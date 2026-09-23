Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом передал условия открытия Ормузского пролива: снятие американской морской блокады, разморозку иранских активов и прекращение боевых действий, сообщает Reuters со ссылкой на государственные СМИ Ирана.

По сообщению иранского гостелеканала IRIB, встречу предложила американская сторона. Тегеран настаивает на прекращении боевых действий на всех фронтах, включая Ливан. Эти требования Иран выдвигал и прежде; новым событием стало их обсуждение при личной встрече Аракчи с представителем Вашингтона.

Дональд Трамп заявил, что переговоры американских представителей с иранской делегацией продолжались около трех часов, назвал их «очень хорошими» и допустил достижение соглашения. Уиткофф сообщил, что посредники в течение дня передавали предложения между сторонами и продолжат работу. Состав участников трехчасовых переговоров Трамп подробно не уточнил.

Сообщение о семи днях появилось раньше встречи. Утром 22 сентября Reuters передало слова неназванного высокопоставленного иранского чиновника: по его версии, Иран сможет открыть пролив в течение недели, если США ослабят военное давление и снимут блокаду портов. Он утверждал, что предложение передали Вашингтону через посредников еще 16 сентября. Позднее иранское агентство Fars со ссылкой на свои источники назвало сообщения о таком предложении недостоверными. Поэтому семидневный срок пока нельзя считать подтвержденной договоренностью сторон.

Через Ормузский пролив до войны проходило около пятой части мировых поставок нефти и газа. Возможное восстановление судоходства важно и для нефтяного рынка, от цен на котором зависят российские экспортные доходы. Пока США и Иран не объявили ни о соглашении, ни о дате открытия пролива.