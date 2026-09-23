Президент США Дональд Трамп 22 сентября выступил с критикой ООН на заседании ее Генассамблеи. Как отмечает The New York Times, он давно ставит под сомнение пользу организации. На этот раз Трамп заявил, что у ООН «огромный потенциал», но ей следует отказаться от повестки «глобалистских бюрократов».

Трамп назвал сокращение бюджета и штата ООН результатом реформ, проведенных при участии США. По его словам, расходы в 2026 году уменьшились на 15%, а аппарат — более чем на четыре тысячи должностей. Он заявил, что у организации «огромный потенциал», но обвинил ее руководство в продвижении повестки «глобалистских бюрократов». Проект сокращения расходов готовило руководство самой ООН; бюджет утверждали государства — члены организации.

Президент также раскритиковал правозащитные структуры ООН. Он возмутился тем, что их представители, по его мнению, осуждают американскую политику в отношении мигрантов, но недостаточно говорят о преследовании христиан. ЮНЕСКО Трамп упрекнул в противоречии: организация занимается защитой культурного наследия, тогда как поддержка массовой миграции, по его утверждению, этому наследию вредит. Это оценки американского президента, высказанные в речи.

Еще одной мишенью стала Международная морская организация — специализированное учреждение ООН. Трамп заявил, что его администрация помешала ей ввести сбор с выбросов в международном судоходстве.

«Глобального правительства не существует», — сказал он, добавив, что при нем США не согласятся на глобальные налоги.

Еще жестче Трамп высказался о Международном уголовном суде, призвав страны выйти из него. Он заявил, что не допустит расследований в отношении американских военнослужащих со стороны суда, юрисдикцию которого США не признают. Таким образом, критику международных институтов президент связал с защитой свободы действий Вашингтона.

Главное требование к другим государствам касалось Ирана. Трамп призвал полностью изолировать Тегеран экономически, пока тот, по словам американского президента, не прекратит нападения на торговые суда и не откажется от ядерных амбиций. При этом позже Трамп сообщил о встрече своих представителей с посредниками, участвующими в контактах с иранской стороной.

В той же речи президент защищал действия США в Венесуэле и рассказал о соглашении, которое, по его утверждению, расширит американское военное присутствие в Гренландии. Получилась речь о мире, в котором Вашингтон ждет поддержки от международных организаций, но оставляет за собой право действовать самостоятельно, когда считает это необходимым. Последняя оценка следует из сопоставления заявлений Трампа об ООН, Иране и действиях США в Западном полушарии.