Вашингтон отказал Пекину в участии в консультациях США и Бразилии во Всемирной торговой организации (ВТО) по американским пошлинам на бразильские товары, сообщает Folha de S.Paulo. Встреча представителей Бразилии и США намечена на 25 сентября в Женеве.

Китай запросил право присоединиться к консультациям как страна, имеющая существенный торговый интерес. США возразили, что жалоба Бразилии не касается китайских товаров или американских пошлин на них. Для участия третьей страны в таких консультациях необходимо согласие сторон спора. Отказ касается именно этой встречи: он не означает запрета Китаю самостоятельно оспаривать американские меры в ВТО.

Бразилия обратилась в ВТО 27 июля. Она оспаривает две дополнительные американские пошлины — 25% и 12,5%. По оценке бразильских властей, на часть товаров одновременно распространяются обе меры, поэтому совокупная ставка достигает 37,5%. В числе затронутой продукции — оборудование, древесина, обувь и одежда.

Консультации — первый этап разбирательства в ВТО. Если договориться не удастся, Бразилия сможет запросить создание группы арбитров для рассмотрения спора.