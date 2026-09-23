Индия в августе сократила импорт российской нефти на 16,5% по сравнению с июлем — примерно до 2,1 млн баррелей в сутки, сообщает Reuters со ссылкой на данные торговых источников. Россия при этом осталась крупнейшим поставщиком нефти для страны.

По предварительной оценке аналитической компании Kpler, в сентябре российские поставки могут снизиться до 1,9 млн баррелей в сутки. Индийские нефтеперерабатывающие заводы уже ищут нефть на спотовом рынке для поставок в октябре и ноябре. Они опасаются, что закупки у Москвы придется сократить, если США введут пошлины для стран, покупающих российскую нефть. Решение о таких пошлинах пока не принято.

Сократился и весь нефтяной импорт Индии: в августе он упал на 8,8%, до 4,44 млн баррелей в сутки. Одновременно выросла доля ближневосточной нефти. В частности, компания ADNOC продавала сырье через терминалы за пределами Ормузского пролива.

На китайском направлении картина иная. Как писал RTVI, в августе Китай увеличил закупки российской нефти до 2,64 млн баррелей в сутки — на 22,6% по сравнению с июлем. Таким образом, за один месяц поставки в Китай выросли, а в Индию сократились. Эти данные сами по себе не означают, что нефть, предназначавшаяся Индии, перенаправили в Китай.