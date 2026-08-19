Президент США Дональд Трамп объявил о приостановке на три дня введения 50-процентных пошлин на ряд товаров из Канады. Об этом сообщает The Hill. Решение было принято за несколько часов до того, как новые тарифы должны были вступить в силу. Трамп заявил, что Вашингтон и Оттава близки к заключению торгового соглашения.

«Я приостановил 50%-ные пошлины против Канады, которые должны были вступить в силу завтра утром, на трехдневный период, поскольку Канада и США, при условии окончательного оформления документов, имеют СДЕЛКУ!» — написал американский президент в Truth Social.

Трамп не раскрыл подробности возможного соглашения. При этом он упомянул нефтепровод Keystone XL, строительство которого из Канады в США было прекращено при президенте Джо Байдене. По словам Трампа, проект может быть возобновлен.

В Белом доме заявили, что Канада выразила готовность отменить «дискриминационные или необоснованные и неравные ограничения» в отношении американских товаров, в том числе молочной продукции, автомобилей и алкоголя.

Офис торгового представителя США также приветствовал договоренности. Согласно его заявлению, возможное соглашение предусматривает расширение доступа американских товаров на канадский рынок, меры в сфере экономической безопасности и согласование правил цифровой торговли.

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что стороны добились «значительного прогресса», однако подчеркнул, что работа над соглашением еще продолжается. По его словам, в последние недели представители двух стран вели интенсивные переговоры.

Трамп пригрозил ввести новые пошлины в соответствии с разделом 338 Закона о тарифах 1930 года в ответ на торговые меры Канады, которые Вашингтон считает дискриминационными. Под действие тарифов могут попасть, в частности, вино, хоккейные клюшки и цемент. Предполагаемые ограничения затронули бы около 5% канадского экспорта в США.

Раздел 338 позволяет президенту США вводить пошлины до 50% в отношении стран, которые, по мнению Вашингтона, дискриминируют американские товары. Ранее этот механизм не применялся. Трамп и Карни обсуждали торговый конфликт по телефону в понедельник и вторник. Карни ранее назвал консультации «очень интенсивными и деликатными». По данным The Hill, канадская сторона стремилась добиться отмены новых пошлин по разделу 338, а также снижения действующих американских тарифов на канадские сталь и алюминий.