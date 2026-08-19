На Украине проводится «спецоперация по разоблачению преступной организации», сообщают Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). По их данным, группировка действовала под руководством бывшего и действующего депутатов Рады, а также при участии высокопоставленных сотрудников Офиса президента Владимира Зеленского.

Имена фигурантов дела официально не раскрываются. Вскоре после этого некоторые депутаты Верховной Рады назвали имена возможных фигурантов. Одним из них, по словам Ярослава Железняка, может быть нардеп от бывшей пророссийской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (в 2022 году запрещена украинским судом), который одновременно является «очень известным застройщиком».

Под такое описание подпадает действующий депутат Рады Вадим Столар, пишет РБК-Украина.

Еще один депутат Алексей Гончаренко* сообщил об обысках у замглавы Офиса президента Украины Ирины Мудрой, которая отвечает за правовую политику и взаимодействие с международными судами.

Источники РБК-Украина подтвердили, что в деле фигурируют Мудрая, Столар и экс-депутат Рады из числа самовыдвиженцев Максим Микитась.

Позднее НАБУ обнародовало материалы спецоперации, которая получила название «Форест Гамп».

«Только недоумок может записать на своих детей, *****, ворование денег и оплату еще их учебы. Поэтому Форрест Гамп», — говорит один из фигурантов.

Кроме того, на записи звучит фраза «Уже готовы уже на все уже признавать. Явка с повинной, как говорится, да?», а также «Там четыре мешка».

«Если мы это сделаем, просто *****, *****, вы можете сами ехать в Офис президента сами. Вот поверьте мне. Я вижу это», — говорят на обнародованных аудиозаписях.

В начале августа НАБУ и САП предъявили бывшему послу Украины в США Ольге Стефанишиной подозрение в незаконном обогащении на сумму 13,9 млн гривен (около 25 млн рублей). Утверждается, что у нее обнаружили состояние и активы, оформленные на близких лиц и подчиненных.

Суд избрал ей меру пресечения в виде залога в размере 6 млн гривен (около 11,5 млн рублей). Стефанишина заявила, что эта сумма непомерна для ее семьи и что она будет оспаривать решение суда. 13 августа залог за нее внесли бывшие коллеги, которые сейчас ведут ее защиту, передало РБК-Украина.

Также в августе глава САП Александр Клименко сообщил, что коррупция в стране не уменьшается и остается на одном и том же уровне.

«Если говорить о топ-коррупции, то она даже растет. Государство демонстрирует то, что у нее нет политической воли бороться с этой коррупцией должным образом», — заявил он.

* внесен в России в перечень террористов и экстремистов