НАТО 18 августа провело масштабные воздушные маневры в Балтийском регионе вблизи Калининградской области. Об этом сообщила пресс-служба альянса, отметив, что в учениях участвовали американские и норвежские истребители, польские сухопутные войска, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3A AWACS, а также другие средства, находящиеся под контролем США.

«НАТО — оборонительный альянс, и союзники постоянно совершенствуют свои оборонительные возможности. Сегодняшние действия союзников 18 августа 2026 года в Балтийском регионе с участием американских и норвежских истребителей, польских сухопутных войск, системы воздушного предупреждения и управления НАТО E-3A (AWACS) и других средств, которые контролируются США, являются одним из примеров такого подхода», — заявил пресс-секретарь НАТО полковник Мартин О’Доннелл.

По его словам, альянс не может раскрывать дополнительные подробности о маневрах по соображениям оперативной безопасности.

Всего в воздушной активности 18 августа, по имеющимся данным, участвовали около 25 самолетов.

Сервис радиолокационного наблюдения AirNav зафиксировал, в частности, американские C-40A Clipper, EA-37B Compass Call II и Bombardier Challenger 650, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3A Sentry, польские Gulfstream G550, самолеты-заправщики Airbus A330 MRTT, литовский Let L-410UVP, а также американские ударные вертолеты AH-64E Apache Guardian.

Отдельная воздушная активность наблюдалась в проливе Скагеррак между Норвегией и Данией, отмечает украинский сайт «Милитарный». Британский патрульный самолет P-8A Poseidon и немецкий самолет в течение нескольких часов совершали полеты над определенным районом. Что именно отрабатывалось в ходе этих маневров, не сообщается.

В НАТО подчеркнули, что усиление воздушной активности в Балтийском регионе является частью постоянных мероприятий по совершенствованию оборонительных возможностей альянса.

Российское Минобороны на момент публикации не комментировало эту активность.