Украинские военные вновь используют роевую тактику при атаках беспилотников на Россию. Об этом рассказал «Ленте.ру» член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Сейчас идут массовые удары, БПЛА летят роем. Опять перешли к этой тактике», — сказал депутат.

По его словам, такие удары рассчитаны не только на материальный ущерб, но и на проверку эффективности российской ПВО и поиск уязвимых мест в обороне. Кроме того, депутат считает, что одна из целей подобных атак — «навести смуту через недовольство граждан России».

Он также заявил, что подобная задача неизменно стояла перед Киевом «на протяжении веков».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о масштабной атаке беспилотников, в ходе которой над Подмосковьем было сбито более 150 дронов.

В результате налета пострадало минимум три человека, в том числе 10-летняя девочка в Раменском округе — она получила осколочное ранение кисти после падения дрона на частный дом. Еще одной пострадавшей стала женщина в Богородском округе, в Коломне ранения получил 27-летний мужчина.

Наиболее серьезные последствия, по словам Воробьева, зафиксировали в Павлово-Посадском округе: в деревне Кузнецы полностью сгорел частный дом, в Павловском Посаде загорелась кровля многоквартирного дома, жителей эвакуировали. Еще один пожар произошел в здании на улице 1 Мая.

Кроме того, в Коломне при падении обломков сгорел торговый павильон у ТЦ «Глобус». В Богородском округе были повреждены два частных дома, в Ногинске загорелся гостевой дом. Беспилотник также попал в склад Wildberries в районе «Атлант-парка», пожар быстро локализовали.

Из-за повреждения электросетевого оборудования без света в Ликино-Дулево и Орехово-Зуево остались более 5 тыс. потребителей и 46 социально значимых объектов, сообщало утром «Мособлэнерго».

Мэр Москвы Сергей Собянин писал, что за ночь в сторону столичного региона летели 620 беспилотников, из которых сбиты 180. Позднее он рассказал об уничтожении еще 17 дронов. По данным Минобороны России, за ночь над регионами страны был перехвачен и уничтожен 791 БПЛА самолетного типа.