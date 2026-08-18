В результате атаки БПЛА в Подмосковье пострадало несколько человек, включая 10-летнюю девочку, также был поврежден объект Wildberries. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьёв. По данным властей, без света в регионе осталось около 5 тыс. человек. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что всего в направлении столичного региона летело более 600 дронов.

«Силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы отразили масштабную атаку беспилотников на Московскую область — над территорией региона было сбито более 150 БПЛА. Они уничтожены в Богородском, Раменском, Павловском Посаде, Орехово-Зуево, Воскресенске, Ступино, Коломне и в Электростали», — написал Воробьёв.

По его информации, пострадало минимум три человека: в Раменском округе 10-летняя девочка получила осколочное ранение кисти после падения дрона на частный дом, ее госпитализировали; в Богородском округе медицинская помощь потребовалась женщине, пострадавшей от обломков беспилотника, а в Коломне ранения получил 27-летний мужчина.

«Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Павлово-Посадском округе. В деревне Кузнецы полностью сгорел частный дом. В Павловском Посаде произошло возгорание кровли многоквартирного дома, жители были эвакуированы — никто не пострадал. Еще один пожар произошел в здании на улице 1 Мая», — отметил глава Подмосковья.

По словам Воробьёва, в Богородском округе повреждены два частных дома в СНТ «Альбатрос», в Ногинске загорелся гостевой дом. Кроме того, беспилотник попал в склад WB в районе Атлант-парка, пожар быстро локализовали, рассказал губернатор: «По предварительным данным, пострадавших нет».

В пресс-службе RWB (объединенная компания Wildberries & Russ) сообщили, что в результате атаки дрона «незначительные повреждения» получил логистический комплекс. «Обломки задели стену здания. Последствия оперативно ликвидированы», — говорится в заявлении.

Воробьёв также рассказал, что в Коломне при падении обломков сгорел торговый павильон возле ТЦ «Глобус», повреждены здания ЗАГСа, магазина и окна жилого дома на Советской площади.

«В Котельниках произошло возгорание строительных лесов и изоляционных материалов на территории строящегося жилого комплекса. В Электростали повреждены автомобиль и трансформаторная подстанция. В Раменском округе поврежден частный дом в СНТ “Раменье”», — добавил губернатор.

В компании «Мособлэнерго» отметили, что из-за повреждения электросетевого оборудования без света в Ликино-Дулево и Орехово-Зуево остались более 5 тыс. потребителей и 46 социально значимых объектов. В Павлово-Посадском филиале сетевой организации с 05:30 введен особый режим работы, к восстановительным работам привлечены 35 бригад.

Собянин написал в мессенджере «Макс», что за ночь в сторону столичного региона летели 620 БПЛА: «из них 180 беспилотников уничтожены в Московском регионе». Позже он сообщил, что были уничтожены еще 17 дронов.

Пострадавшие есть и в соседней Рязанской области: там за ночь сбито девять беспилотников, три человека получили ранения, двое из них госпитализированы, сообщил губернатор региона Павел Малков. Повреждены три частных дома в Рязанском округе, на месте работают оперативные службы.

В Ростовской области за ночь уничтожено более 80 беспилотников в семи районах, сведений о пострадавших и разрушениях на земле не поступало, написал губернатор Юрий Слюсарь.

Глава Воронежской области Александр Гусев рассказал, что ночью над Воронежем и 15 районами области были обнаружены и уничтожены 65 дронов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Над Калужской областью уничтожены 25 БПЛА над территориями восьми муниципальных округов, а также на окраине Калуги, заявил губернатор Владислав Шапша.

«По предварительной информации, в результате атаки в одном из населенных пунктов Малоярославецкого муниципального округа обломками БПЛА повреждены три нежилых строения. Администрацией округа ведется оценка ущерба. Пострадавших нет», — добавил он.

Белгородская область за прошедшие сутки была атакована 144 раза, под ударом оказались Белгород и еще 15 округов, сообщил врио губернатора Александр Шуваев. Противник, по его словам, четыре раза применил артиллерию и реактивные системы залпового огня, восемь раз сбрасывал взрывные устройства с дронов; силы ПВО сбили и подавили 223 беспилотника.

По информации Шуваева, в Шебекинском округе погиб боец подразделения «Орлан», ранения получили 20 человек, 13 из них остаются в больницах, трое — в тяжелом состоянии.

Всего, по данным Минобороны, за прошедшую ночь над Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, а также над Азовским и Черным морями были перехвачены и уничтожены 791 беспилотник самолетного типа.