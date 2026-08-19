Первые датские призывники прибыли в Гренландию для выполнения боевых задач в рамках 11-месячной службы. Об этом сообщается в пресс-релизе Арктического командования Вооруженных сил Дании.

Как заявил министр обороны Дании Йеппе Брюус, призывники направляются в Арктику в соответствии с политическим соглашением о новой модели службы, которая предусматривает их участие в оперативных операциях.

«Поэтому некоторые из них, кто начал службу в феврале, уже прошли подготовку и теперь будут участвовать в решении задач в Гренландии», — пояснил министр.

Первая группа отправилась в Гренландию в конце июля на один месяц. Им предстоит нести патрульную службу и участвовать в учениях Arctic Endurance, направленных на усиление датского присутствия в Арктике. Конкретное количество призывников не раскрывается, но ранее TV 2 сообщало о планах направить около 100 человек.

Министр подчеркнул, что призывники не заменяют профессиональных военных, а дополняют их. Он не исключил, что в будущем призывников могут направлять и в другие места присутствия датских военных, например в Латвию.

Представитель гренландской партии «Инуит Атакатигиит» Наая Х. Натаниэльсен заявила, что у партии нет возражений против присутствия призывников в Гренландии, однако она настаивает на том, чтобы профессиональные солдаты сохраняли ключевую роль в выполнении основных задач.

Активизация датского военного присутствия в Гренландии происходит на фоне растущего интереса США к Арктике. В последние годы Вашингтон неоднократно поднимал вопрос о покупке Гренландии, а президент Дональд Трамп ранее заявлял о необходимости усиления американского влияния в регионе.

Дания, в свою очередь, укрепляет обороноспособность острова, рассматривая его как стратегически важный объект на фоне климатических изменений и открывающихся транспортных маршрутов.

По мнению экспертов, присутствие призывников в Гренландии имеет не столько оперативное, сколько политическое значение. Оно демонстрирует приверженность Дании защите своей арктической территории в условиях конкуренции великих держав.

При этом в Гренландии сохраняется общественный запрос на большую автономию, и усиление военного присутствия воспринимается неоднозначно: часть местного населения видит в нем гарантии безопасности, а часть — напоминание о колониальном прошлом.

В Арктическом командовании Дании подтвердили, что интеграция призывников в оборонную структуру Гренландии является частью долгосрочной стратегии. Первые результаты этой программы станут ясны после завершения учений, однако уже сейчас ясно, что она меняет подход к комплектованию армии и восприятию роли призывников в системе национальной обороны Дании.