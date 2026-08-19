Москва и Киев провели обмен военнопленными по формуле «103 на 103», сообщило Минобороны России. Как рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, местом передачи стал пункт пропуска «Новая Гута» в Гомельской области Беларуси.

По ее словам, среди 103 возвращенных россиян — 31 раненый.

«Сегодня домой возвращаются 103 наших бойца. Особенно важно, что удалось вернуть 31 раненого военнослужащего. Сейчас им нужны лечение, забота и время на восстановление. Но главное уже произошло — они свободны и скоро увидят своих близких. Среди вернувшихся есть многодетные отцы, есть совсем молодые ребята», — сообщила омбудсмен.

По данным Минобороны, сейчас россияне находятся в Беларуси, где с ними работает Лантратова: военнослужащим оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь, а также помогают с оформлением документов. После этого их доставят в Россию для дальнейшей реабилитации в госпиталях военного ведомства.

Уполномоченная подчеркнула, что переданные украинской стороне пленные не были случайным выбором.

«Все украинские военнослужащие, переданные сегодня, входили в опубликованные нами ранее списки. Это наглядно показывает, что Россия была готова к обмену и предлагала конкретных людей для передачи. Наша цель здесь одна — использовать каждую возможность, чтобы возвращать домой наших бойцов», — отметила Лантратова.

В рамках обмена состоялась также встреча Лантратовой с уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом — стороны обменялись списками пропавших без вести.

Помимо этого, сторонам удалось договориться о взаимодействии по документам: налажена работа по сбору информации, необходимой для подтверждения трудового стажа и оформления справок, которую в обычном порядке сейчас получить невозможно. Омбудсмены также обменялись письмами от родных для военных, остающихся в плену с обеих сторон, и договорились об организации передачи им посылок.

Согласно сообщению Минобороны, посреднические усилия гуманитарного характера при организации обмена оказали Объединенные Арабские Эмираты. Лантратова, в свою очередь, поблагодарила за содействие в проведении обмена Минобороны России, другие компетентные ведомства и Республику Беларусь.

Материал подготовлен при участии Ольги Зенькович