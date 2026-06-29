МИД будет поддерживать усилия новой уполномоченной по правам человека Яны Лантратовой. Так замминистра иностранных дел России Михаил Галузин в специальном интервью RTVI прокомментировал сообщения о переговорах между омбудсменами России и Украины, которые продолжались на территории Беларуси более трех часов и вышли за рамки обсуждения обменов пленными. По словам дипломата, такие контакты остались, по сути, единственным каналом, через который стороны могут обсуждать гуманитарные вопросы, «очень важные для граждан» двух стран.

Михаил Галузин напомнил, что «контакты по линии омбудсменов ведутся давно». Но после разрыва дипотношений (в Киеве объявили об этом 24 февраля 2022 года спустя несколько часов после начала полномасштабного военного конфликта) «контакты по линии омбудсменов оказались, по сути, единственным каналом, в рамках которого можно обсуждать вопросы гуманитарного характера, очень-очень важные для граждан России и для граждан Украины».

«Соответственно, это такая тихая дипломатия, которая всегда продолжалась и которая, может быть, не в каждом случае становится достоянием гласности, но такие обсуждения ведутся, и, надеюсь, будут вестись», — рассказал Михаил Галузин RTVI.

5 июня новый омбудсмен России Яна Лантратова, которая в мае сменила на этом посту Татьяну Москалькову, и ее украинский визави Дмитрий Лубинец провели первую встречу — она состоялась на территории Беларуси и, как сообщалось, продолжалась более трех часов. В тот день при посредничестве ОАЭ состоялся обмен пленными по формуле «185 на 185» человек, говорилось в сообщении Минобороны России, оказавшемся в распоряжении РБК.

При этом уполномоченные затронули и другие вопросы, многие из них — впервые. Так, стороны договорились открыть общий канал коммуникации для оперативного обмена документами погибших военнослужащих и справками для их семей.

«Дело в том, что зачастую возникают вопросы, если с любой стороны погиб боец, а его родители, например, жили на территории другой страны. Чтобы не возникали сложности с документами, с оформлением выплат и льгот, договорились, что у нас будет общий канал коммуникации. Для того чтобы помогать нашим гражданам», — поясняла Яна Лантратова.

По словам российского омбудсмена, этот механизм поможет людям по обе стороны границы, в частности, получать справки и подтверждать трудовой стаж.

26 июня Россия и Украина снова провели обмен пленными — 160 на 160 человек.

«Мы, в МИД России, очень высоко ценим то, что вновь избранная уполномоченная представитель по правам человека в Российской Федерации Яна Валерьевна Лантратова активно, без раскачки включилась в эту работу — мы желаем ей успеха. И, конечно же, МИД России всегда будет поддерживать её усилия», — заключил Михаил Галузин.