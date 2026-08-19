Крупные банки РФ стали требовать включать риск атак дронов в ипотечное страхование жилья. Об этом со ссылкой на президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгения Уфимцева и участников страхового рынка пишет «Коммерсантъ».

По словам Уфимцева, страховые компании оформляют такие полисы самостоятельно, без участия Российской национальной перестраховочной компании, поскольку сам риск оценивается как не очень высокий.

Пока речь не идет о жестком требовании для всех банков: практика носит точечный характер и касается в первую очередь крупных игроков и залоговой недвижимости в приграничных и уязвимых регионах.

«Первыми двигаются крупные банки, среди которых Сбербанк, ВТБ, ПСБ, Газпромбанк и “Дом.РФ”, за которыми подтягиваются региональные банки. При этом требование касается именно имущественного страхования квартиры или дома, а не личного или титульного», — рассказал гендиректор Polis.online Андрей Креер.

В ВСС уточнили, что формулировка «риски атаки БПЛА» в требованиях банков встречается редко — чаще условие прописывают через покрытие военных рисков и риска терроризма, не упоминая беспилотники напрямую.

В «СберСтраховании» подтвердили, что банки при выдаче ипотеки обращают внимание на то, включен ли в полис риск падения на жилье летательных аппаратов и их частей, а также других предметов — деревьев, веток, наружных антенн.

Спрос на такую страховку вырос и со стороны самих клиентов. По оценке Креера, число соответствующих запросов на платформе увеличилось более чем в десять раз за последние 12 месяцев.

Как «страховка от дронов» оформлена в документах

Отраслевой стандарт ВСС и так предусматривает страхование ипотечного жилья от падения летательных аппаратов без разделения на пилотируемые и беспилотные, отметил замдиректора департамента андеррайтинга и управления продуктами «Согласия» Станислав Олейников. Теракт же, по его словам, признается страховым случаем только при наличии прямого указания на это в договоре.

Страховщики редко выделяют БПЛА как отдельный риск — большинство включают его в покрытие «терроризм и диверсия», пояснил Креер.

В «Росгосстрахе» уточнили, что падение летательных аппаратов входит в базовое покрытие ипотечного страхования и уже учтено в тарифе, поэтому дрон как отдельный риск в договоре не фигурирует. Похожим образом устроено покрытие в «СберСтраховании».

В «Согласии» риски БПЛА, теракта и падения космических аппаратов входят в базовый пакет в зависимости от программы, а в «Согазе» такую защиту можно добавить как опцию.

Вице-президент группы «Ренессанс страхование» Елена Сафонова спрогнозировала, что стоимость страхования при добавлении риска БПЛА, скорее всего, вырастет, а часть компаний исключат отдельные регионы из покрытия.

Сколько стоит такая страховка

По оценке Креера, расширенные тарифы обходятся на 10—20% дороже стандартных, в приграничных регионах действуют повышающие коэффициенты, а иногда — прямые запреты на продажу таких полисов.

Самыми упоминаемыми Минобороны регионами, над территорией которых сбивали беспилотники, стали Белгородская, Курская, Брянская области и Крым.

По расчетам финансового эксперта Андрея Бархоты, тариф по страхованию залогового имущества:

раньше составлял 0,4—0,9% от страховой суммы при покрытии в размере ₽4—15 млн,

с учетом новых рисков вырос до 0,8—1,5%, а сумма покрытия — до ₽5—20 млн.

Для банков включение риска дронов — способ защитить актив, пояснил Станислав Олейников: залоговое имущество служит обеспечением по кредиту, и его повреждение создает для банка финансовые риски.

«Если квартира сгорела после удара дрона, а полис такой риск не покрывает, у банка на балансе остается необеспеченный кредит», — отметил Андрей Креер.

Для заемщиков такая страховка становится гарантией защиты от катастрофических убытков и потери жилья при сохранении обязательств перед банком, добавил советник практики страхования МЭФ Legal Иван Рыбаков.

По его словам, в ипотечном страховании защиту фактически приобретает банк — страховые выплаты сначала идут на погашение задолженности, а разницу заемщик получает только если к концу срока ипотеки страховка продолжает покрывать полную стоимость квартиры.

Если банк прописал требование о расширенном покрытии в договоре, а заемщик его не выполнил, кредитная организация либо повысит ставку на 0,5—2 п. п., либо не выпустит закладную, предупредил Креер.

Перспективы страхования от атак БПЛА

Для страховщиков сегмент БПЛА-рисков быстро растет, но пока остается потенциально убыточным — статистики по таким случаям накоплено мало, а интенсивность атак постоянно меняется, отметили в ВСС.

Там прогнозируют, что число банков с подобными требованиями будет увеличиваться, но подчеркивают: это не должно превращаться в заградительный барьер для получения ипотеки.

«Важно, чтобы страхование работало на заемщика, а не только на банк. Рынку нужен единый стандарт формулировок и минимальный обязательный набор рисков в ипотечном полисе. Пока каждый банк и страховщик пишут по-своему, заемщик просто не понимает, за что платит», — резюмировал Креер.

Похожая дискуссия о механизме страхования от атак дронов разворачивается и в сегменте бизнеса. В июле «Единая Россия» предложила создать широкую систему страхования военных рисков с участием РНПК — толчком послужили атаки на склады Wildberries, из-за которых пострадали десятки тысяч продавцов-поставщиков.

Основатель юридической компании Kislov.Law Сергей Кислов в разговоре с RTVI назвал интерес бизнеса к такому страхованию закономерным, но выступил против идеи унифицированного обязательного продукта по принципу ОСАГО.

«Изначально эти риски — разные для разных страхователей, в разных субъектах, в разных сферах бизнеса. Поэтому здесь нужно подходить очень аккуратно», — подчеркнул он.

Кандидат юридических наук, доцент Финансового университета Оксана Васильева, напротив, назвала инициативу «прекрасной», но обратила внимание на риски для бюджета.

«Мы же понимаем, что это все ляжет на плечи налогоплательщиков. Государство же бизнесом не занимается и не зарабатывает на своем имуществе денежные средства. За счет чего повысить этот бюджет?» — сказала она.

По данным «Коммерсанта», спрос на полисы с покрытием ущерба от атак беспилотников в бизнес-сегменте растет с весны, а включение такого пункта увеличивает цену полиса на 10—15% в зависимости от компании.

Какие страховые выплаты можно получить

История с реальными выплатами после атак БПЛА в России насчитывает уже несколько лет. Осенью 2023 года «РЕСО Гарантия» сообщала RTVI, что из семи открытых выплатных дел по факту падения беспилотников по одному клиент получил возмещение более ₽767 тысяч, а в двух случаях компания отказала в выплате, поскольку клиенты не включили в полис риск терроризма.

Заявленный ущерб по этим делам варьировался от ₽25 тысяч до ₽800 тысяч.

Тогда же стало известно, что «РСХБ-Страхование» впервые возместила ущерб от атаки дрона — крупнейшему нефтеперерабатывающему заводу юга России выплатили ₽45,02 млн после того, как власти признали произошедшее террористическим актом.

Не все компании при этом расширяли покрытие. Например, «Ингосстрах» в 2023 году изменил правила страхования имущества и включил в перечень оснований для отказа в выплате ущерб от падения БПЛА и их частей, попадания ракет, мин и других снарядов.

В пресс-службе компании тогда заявили RTVI, что «набор рисков и исключений остался прежним», а формулировки лишь уточнили в соответствии с условиями договоров перестрахования военных рисков.