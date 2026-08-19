Право военнослужащих спасательных воинских формирований МЧС на применение силы и оружия необходимо, исходя из практики их работы, заявил RTVI член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, комментируя новый законопроект.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила предложенные депутатами Госдумы поправки в федеральный закон о гражданской обороне, согласно которым военнослужащим спасательных воинских формирований МЧС разрешат применять силу и огнестрельное оружие при выполнении задач, пишут «Ведомости».

Разрешение на применение оружия военнослужащим МЧС необходимо для защиты жизни гражданских лиц и самих спасателей во время выполнения задач в условиях прямой угрозы, например, при эвакуации граждан и техники, разминировании территорий, при перевозке гуманитарных грузов, в том числе в зоне боевых действий, сказал Колесник.

«Кроме того, сотрудники МЧС участвуют в разборе завалов после прилета, спасают людей. И есть такая вещь, как повторный прилет. Так что работа по дронам в этих условиях важна. Также надо учитывать и возможность нападения диверсионных групп. Сейчас, слава богу, это купирует, я так понимаю, профилактирует Федеральная служба безопасности и другие спецслужбы. Но, тем не менее, все равно что-то прорывается, и на 100% нет гарантий вообще ничего», — добавил собеседник RTVI.

При этом парламентарий подчеркнул, что применение оружия «уже четко регламентировано действующим законодательством».

Колесник согласен с тем, что, возможно, законопроект о применении оружия военнослужащими спасательных воинских формирований МЧС мог бы быть внесен в Госдуму и раньше, но «при работе над поправками всегда главное — не навреди».

Также законопроект разрешает применять оружие для защиты военнослужащих, сотрудников Федеральной противопожарной службы (ФПС) и федеральных госслужащих от нападения.