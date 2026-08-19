В России доходы рынка нелегального видеоконтента в первом полугодии 2026 года выросли впервые с 2019 года — на 4,2%, до $17,3 млн. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании F6.

Согласно данным F6, трафик поисковых запросов на такие ресурсы увеличился на 5,7%, при этом посещаемость легальных стриминговых сервисов выросла на 19,6%. Средняя стоимость тысячи рекламных показов на нелегальных площадках почти не изменилась и составила $3,1.

Основной причиной роста в F6 называют устойчивый спрос на зарубежные фильмы и сериалы.

Руководитель департамента Digital Risk Protection компании Станислав Гончаров пояснил, что российский контент онлайн-кинотеатры и правообладатели защищают активнее, поэтому он реже попадает в нелегальный доступ. Иностранные новинки, напротив, во многом недоступны на легальных российских платформах, из-за чего аудитория продолжает искать их на пиратских сайтах.

Эту оценку косвенно подтвердили и участники рынка. В Wink заявили, что эффективно и оперативно борются с пиратством собственных оригинальных проектов, однако контент правообладателей, ушедших с российского рынка, по-прежнему широко распространяется нелегально. Гендиректор сервиса Антон Володькин назвал проблемой отсутствие механизма, который позволял бы подавать жалобы в интересах третьего лица, если сам правообладатель в стране не работает.

В Okko и «Иви» от комментариев отказались, Premier и RuTube на запрос издания не ответили.

При этом доля кинопремьер, которые оказываются в нелегальных базах, снизилась, отмечается в статье — в первом полугодии там обнаружили 38% прокатных релизов — 97 из 255. Годом ранее показатель превышал 52%, в 2024-м составлял 48%.

Иностранные премьеры по-прежнему попадают в сеть заметно чаще российских. По оценке F6, в первом полугодии в нелегальном доступе оказались около 57% зарубежных релизов против 10% российских. В январе-июне 2025 года речь шла примерно о 70% и 15% соответственно.

Аналитики также зафиксировали новые способы, с помощью которых такие площадки обходят ограничения. В январе на нелегальных аниме-ресурсах обнаружили схему с «киносеансами»: контент открывался только после 18:00 и по выходным. В F6 предполагают, что это помогает проходить проверки регуляторов в рабочее время.

Кроме того, в апреле специалисты заметили всплеск сайтов с доменами, в которых используются названия крупных онлайн-кинотеатров. В июне появились площадки с фирменным стилем крупной соцсети, которые «мимикрировали» под инфраструктуру популярного российского видеохостинга.

Это подтвердил и собеседник «Коммерсанта» на медиарынке: «Пираты действительно стали чаще использовать названия брендов и популярных франшиз для создания новых доменных имен».