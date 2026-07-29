Житель Екатеринбурга задержан по делу об избиении ученого РАН Никиты Зезина, который впоследствии умер в больнице. Фигуранту вменили хулиганство (ч. 2 ст. 213 УК), за которое ему грозит до семи лет лишения свободы. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

Конфликт произошел 13 июля на Главной улице, где находится ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения РАН» (УрФАНИЦ). Потерпевший Зезин работал там директором.

По версии следствия, 38-летний обвиняемый «применил физическую силу» в отношении 67-летнего ученого и его 58-летнего заместителя Александра Шанина. СК не называет имен жертв, но они известны по сообщениям СМИ.

Следствие будет просить суд заключить обвиняемого под стражу на время расследования. Одновременно продолжаются допросы свидетелей, назначены судебно-медицинские экспертизы, в том числе для установления точной причины смерти и наличия либо отсутствия связи с нападением.

На видеокадрах задержания, которые показал СК, видно, что это крупный мужчина с руками в татуировках, его лицо заблюрено. Разговор в кабинете следователя показан без звука.

По сведениям источника Е1.RU, задержанный — это 38-летний Александр Р. Он числится учредителем компании «Живой Исток», которая занимается сбором и обработкой сточных вод. В соцсетях у него стоит слоган: «Каждый получит по делам его, мои дела еще не окончены!».

Как выяснил портал, в 2011 году мужчина, работая в ГАИ, случайно выстрелил из табельного пистолета в салоне патрульной машины и ранил коллегу в пах. Было возбуждено дело о причинении тяжкого вреда по неосторожности (ст. 118 УК). Чем оно закончилось для фигуранта, не сообщается.

Как ранее рассказал депутат заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер, 13 июля Зезин с замом обследовали опытные поля и посевы. Там они увидели пятерых детей 8-10 лет, которые катались на квадроциклах и застряли в грязи.

Ученый удивился, что несовершеннолетние находятся в полях без сопровождения взрослых, и попросил у них телефоны родителей. Созвонившись с ними, Зезин договорился, что они с коллегой отвезут детей на своем УАЗе до института, где передадут семьям.

На место встречи подъехали мужчины «спортивного вида» на четырех «джипах». На глазах у детей они принялись избивать Зезина. По словам Вегнера, один из мужчин, ругаясь матом, ударил ученого по голове. Потом жертву били ногами. Спустя девять дней Зезин умер от инфаркта.

По предварительным данным, на которые ссылается Baza, задержанный является отцом одного из детей, которых вывезли с поля. Ранее канал сообщил, что нападавшие сами подали на ученых заявление в полицию с обвинением в похищении и избиении их детей.