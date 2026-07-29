Уголовное преследование в России основателя Telegram Павла Дурова, скорее всего, не отразится на рядовых пользователях мессенджера, но может осложнить работу бизнеса, магазинов и образовательных проектов, использующих платформу как инфраструктуру. Об этом RTVI заявил адвокат Андрей Некрасов.

ФСБ 29 июля объявила, что Дурову предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Уголовное преследование бизнесмена связано с делом о вербовке россиян через чат-бот «Дайвинчик/Leo» в Telegram. СКР сообщал, что по этому делу в нескольких регионах РФ были задержаны 19 человек в возрасте от 14 до 18 лет. Дела возбуждены по статьям о теракте, содействии террористической деятельности, диверсии, вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления и умышленном уничтожении имущества. Позднее в ФСБ уточнили, что официально Дуров пока не объявлен в розыск, решение находится в процессе принятия.

«Действительно, это довольно серьезный инфоповод, как минимум для самого Павла Дурова и для его защиты, причем по всему миру», — сказал Некрасов.

Однако, отметил он, даже в случае появления данных о бизнесмене в базе Интерпола отдельные государства могут не предпринимать действий, если сочтут претензии российской стороны «политически мотивированными».

По оценке адвоката, для обычных пользователей мессенджера «по умолчанию ничего не происходит». Он напомнил, что Telegram и ранее сталкивался в России с ограничениями и претензиями, связанными с соблюдением требований законодательства.

«Как известно, оно [приложение] блокируется до сих пор по каким-то иным основаниям: нарушение норм российского законодательства, по-моему, в части размещения серверов, на которых хранится персональная информация о гражданах Российской Федерации», — напомнил адвокат.

При этом собеседник RTVI усомнился, что сам мессенджер могут признать «запрещенным, экстремистским, террористическим» ресурсом: «У нас [такое] не очень принято, потому что это не литературное произведение, не что-то такое подобное. Но, как мы знаем, с корпорацией Meta* уже проделывали российские специальные органы такое действие».

Однако, по его оценке, если власти все же пойдут по такому сценарию, последствия в первую очередь затронут не частную переписку, а тех, кто использует платформу для работы.

«Значительно усложнится жизнь, может быть, не у рядовых пользователей, но у тех, кто занимается бизнесом и какими-то иными проектами не для личного использования, <…> в том числе образовательными, просветительскими и так далее», — считает Некрасов.

Он добавил, что Telegram давно превратился не только в средство общения, но и в площадку для торговли, просветительских инициатив и других проектов, в том числе некоммерческих. «То есть у всех, кто использует Telegram не только как мессенджер, а как крупную соцсеть, как магазин и прочее-прочее, кто занимается, даже без извлечения прибыли, чем-то через Telegram, — для них да, пожалуй, все может измениться в худшую сторону».

«Наверное, это будет самая жесткая мера, которую можно применить именно к детищу Дурова и его команды. Но для рядовых пользователей, которые используют программу только для обмена сообщениями, <…> ничего не изменится», — подчеркнул он.

Прокомментировал он и заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который говорил в понедельник, 27 июля, что контакты по восстановлению работы Telegram в России продолжаются, но особой активности со стороны мессенджера не наблюдается. По его мнению, представитель Кремля мог не знать, что «происходит одновременно с тем, как он делал свое заявление».

* Решением суда запрещена деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности