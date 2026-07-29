Объявление основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в международный розыск в рамках уголовного дела по обвинению в содействии в терроризме можно рассматривать как своеобразное принуждение к диалогу, заявил RTVI зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Обухов.

«Мы помним установку товарища Пескова, что нужно вступать в диалог. Значит, возбуждение уголовного дела — это тоже форма диалога, когда власть говорит, что, может, все-таки ты будешь с нами как-то сотрудничать?» — рассуждает Обухов.

Он выразил надежду, что такое сотрудничество будет на пользу как стране в целом, так и ее жителям.

«Посмотрим, насколько такое принуждение к диалогу сработает. Хотелось бы, чтобы все-таки к пользе и для страны, и для жителей, и для системы все было решено. Будем наблюдать», — сказал парламентарий.

В ФСБ 29 июля сообщили, что Дуров обвиняется в содействии терроризму и объявлен в международный розыск.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 27 июля заявил журналистам, что Россия продолжает контакты с руководством Telegram по восстановлению доступа к мессенджеру. Но, по его словам, «пока большой активности со стороны мессенджера нет».

В июне зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов выразил мнение, что Telegram может полностью восстановить легальную работу в России по примеру платформы Roblox.

В России с середины февраля власти начали замедлять работу мессенджера. Причиной называли отказ руководства компании от сотрудничества и несоблюдение законов, прежде всего отсутствие контроля за публикацией запрещенного контента.