Против Армении, которая более двух лет не платит взносы в бюджет Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и не погашает задолженность, решено применить статью устава, где оговорены меры реагирования на такой случай. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам совета министров иностранных дел государств ОДКБ в Казани.

«Что в этой ситуации делать? Мы сегодня это обсудили. И уже более двух лет [имеется] задолженность Армении перед бюджетом ОДКБ <…>. И мы сегодня договорились посмотреть на задействование соответствующей статьи Устава ОДКБ», — сообщил Лавров (цитата по видеофрагменту в телеграм-канале «Вы слушали»).

Как отметил российский министр, в день парламентских выборов в Армении 7 июня глава МИД республики Арат Мирзоян сказал, что Ереван не платит взносов в бюджет ОДКБ, потому что попросту не участвует в организации.

Весной 2024 года премьер Армении Никол Пашинян объявил, что страна заморозила свое участие в ОДКБ. Тогда же армянский МИД сообщил об отказе от финансирования организации. После этого власти в Ереване регулярно заявляли о том, что Армения скорее выйдет из ОДКБ, чем вернется туда. Пашинян перед выборами подтвердил, что его политический курс не предполагает возвращения в организацию. Статья 25 устава ОДКБ гласит: «В случае невыполнения государствами-членами обязательств по погашению задолженности перед бюджетом Организации в течение двух лет Совет принимает решение о приостановлении права выдвижения граждан этого государства на квотные должности в рамках Организации, а также о лишении права голоса в органах Организации до полного погашения задолженности».

Лавров обратил внимание, что, формально оставаясь полноправным членом ОДКБ, Армения «в очередной раз не участвовала» в мероприятии. Он напомнил, что в течение двух лет «армянские коллеги» не приезжают на встречи в рамках ОДКБ, но активно наращивают сотрудничество со странами НАТО.

«Идут военные учения, закупается продукция военного назначения, обмен делегациями по военной линии и с НАТО, и с Евросоюзом, который тоже сейчас превращается в милитаризованную структуру», — перечислил российский министр.

Он также указал, что, поскольку Армения ранее приняла закон о вступлении в ЕС, вопрос выбора между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) «уже стоит ребром».

Парламент Армении в марте 2025 года принял закон о начале процесса вступления страны в Евросоюз. В МИД республики тогда пояснили, что принятие закона само по себе не является заявкой на членство в ЕС, а «отражает стремление граждан Армении вывести углубление партнерства с ЕС на новый уровень».

Глава МИД РФ сослался на тезисы российского президента Владимира Путина и членов правительства о том, что с членством Армении «придется разбираться достаточно оперативно».

«Не потому, что мы не уважаем выбор армянского народа. Мы хотим знать этот выбор. <…> Потому что нормы, на которых функционируют эти два объединения, взаимоисключающие», — подчеркнул Лавров (цитата по ТАСС).

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что Армения не сможет «получать все преференции от евразийской интеграции и параллельно готовить себя к запросу в членство в другом экономическом блоке».

«Такую иждивенческую позицию в отношении к объединению ЕАЭС терпеть мы не намерены. Жестко? Не уверена. Я думаю, что если и жестко, то реалистично», — заявила дипломат.

Захарова убеждена, что в Евросоюзе на самом деле «не ждут» Армению, которая пока далека даже от получения статуса кандидата на вступление.

«Европейский союз в его нынешнем виде не в состоянии предложить своим партнерам ничего, кроме экономической стагнации, абсолютно бездумной гонки вооружений, крайне опасных внешнеполитических авантюр, включая присоединение к враждебной антироссийской, русофобской политике», — перечислила она.

По словам Захаровой, со стороны ЕС идет «циничная манипуляция» Арменией с целью создать в ней внутренний раскол и подорвать исторические связи с Россией.