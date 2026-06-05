Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна может выйти из ОДКБ. Его предвыборная программа не предполагает какиах-либо действий для возобновления участия.

О том, что Армения готова выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «в случае необходимости», Пашинян заявил во время предвыборных дебатов. Представитель партии «Сильная Армения» Нарек Карапетян спросил его, что из себя представляет «замораживание членства в организации» и призвал к более решительным шагам, если формат не работает.

«Что ж, и мы выйдем из ОДКБ. Вы нас пугаете? <…> Мы сами решим и выйдем», — цитирует Пашиняна News.am.

Предвыборная программа партии действующего премьер-министра Армении «Гражданский договор» не предполагает возвращения к деятельности в ОДКБ. Свое участие в организации Армения заморозила в феврале 2024 года. Тогда власти страны объясняли такое решение тем, что партнеры по организации, в том числе Россия и Беларусь, не выполняют принятых на себя обязательств.

Сейчас Армения взяла курс на членство в Евросоюзе. В мае 2026 года в Ереване прошел первый двусторонний саммит Армении и ЕС. Москва в ответ на это заявила, что Еревану придется выбирать между членством в ЕС и в ЕАЭС, так как страна не может быть участницей обоих союзов одновременно.