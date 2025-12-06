Представители руководства Кубы тайно связывались с США, чтобы обсудить будущее Латинской Америки в случае ухода Николаса Мадуро с поста президента Венесуэлы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

Тех, кто вел диалог, собеседники агентства описали как «элементы внутри кубинского режима», отказавшись сообщить, кто именно это был.

«Элементы внутри кубинского режима вышли на контакт с США. Между ними состоялись обсуждения того, как будет выглядеть мир без режима Мадуро», — рассказал один из них. Второй источник Reuters подтвердил эту информацию.

В статье отмечается, что представители Гаваны вышли на связь с Вашингтоном из-за продолжающейся американской кампании давления на Венесуэлу. Других деталей собеседники агентства не привели.

Между тем Reuters обращает внимание на то, что 25 ноября Куба выступила с резким заявлением в адрес США, обвинив в попытках насильственного свержения правительства Мадуро и назвав американское военное присутствие в регионе «преувеличенной и агрессивной» угрозой. Глава МИД республики Бруно Родригес предупредил, что такие действия нарушают международное право и Устав ООН.

Давление Вашингтона на Каракас продолжается несколько месяцев. США отправили в Карибское море авианосную ударную группу «Джеральд Форд» и восемь военных кораблей, атомную подлодку, а также самолеты F-35. К середине ноября численность американских военных в регионе достигла 15 тысяч человек.

По версии США, Венесуэла, а также соседняя Колумбия, поощряют наркоторговцев, которые поставляют запрещенные вещества в Соединенные Штаты. Также американский лидер Дональд Трамп заявлял, что Мадуро возглавляет наркокартель и требовал от него уйти в отставку.

Помимо дипломатического давления и угроз проведения военных действий, США также наносили удары по судам, на которых, как утверждала американская сторона, перевозились наркотики.

1 декабря Reuters со ссылкой на четыре источника сообщило, что Трамп и президент Венесуэлы провели разговор, во время которого последний объявил о готовности покинуть страну в обмен на полную амнистию для себя и семьи, снятие американских санкций и прекращение дела в Международном уголовном суде.

Трамп подтвердил факт разговора, но отказался раскрывать детали.

По данным CNN, венесуэльский лидер предлагал уйти в отставку через 18 месяцев, но Белый дом отверг этот вариант и потребовал немедленного ухода. Газета The New York Times сообщила, что во время неофициальных переговоров Мадуро выступил с другим вариантом: США прекращают давление, а он покинет пост в течение двух-трех лет, однако и это предложение было отклонено.

Издание The Telegraph утверждает, что президент Венесуэлы просил разрешения сохранить $200 миллионов из личных активов, амнистию для соратников и убежище в дружественной стране.

Также Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой, против чего активно протестовала соседняя Колумбия. По информации источников Reuters, решение республиканца было связано с тем, что он дал Мадуро время, чтобы покинуть страну, но тот не стал этого делать. Тогда Трамп и объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой, сообщили собеседники агентства.