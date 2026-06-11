США и еще 21 государство, включая 18 стран Европы, осудили «смертоносные заговоры и другие злонамеренные действия» спецслужб Ирана и связанных с ним группировок в отношении иранских диссидентов, журналистов и еврейских общин на разных континентах. Об этом говорится в заявлении, синхронно распространенном правительствами этих стран.

«Мы едины в своей решимости защитить наши страны и наш народ от этих угроз. Исламская Республика Иран должна немедленно прекратить эти действия», — говорится в пресс-релизе.

Как указали власти западных стран, речь идет об «убийствах, похищениях, преследованиях, запугивании» и прочих действиях в отношении лиц, находящихся в Европе, Северной Америке и Австралии. Подобные атаки на чужой территории «подрывают национальный суверенитет и международные нормы», сказано в документе.

Вашингтон и его союзники, в частности, осудили «кампанию нападений по всей Европе», ответственность за которую взяла на себя группировка «Харакат Ашаб аль-Ямин аль-Исламия», признанная в США террористической.

В организации нападений западные страны обвиняют элитное военно-политическое формирование Ирана Корпус стражей исламской революции (КСИР), его военное подразделение спецназа Силы «Кудс», а также Министерство разведки и безопасности этой страны.

Кроме США, заявление выпустили Канада, Австралия, Новая Зеландия, а также Албания, Бельгия, Болгария, Великобритания, Дания, Германия, Ирландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Северная Македония, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция и Эстония.

Ранее 10 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Иран «слишком затягивает переговоры» и что Тегерану «теперь придется заплатить за это». Он не пояснил, что это будет означать, передает AP.

Глава Белого дома сделал это заявление после того, как американские силы рано утром нанесли авиаудары по Ирану в качестве обещанного Трампом ответа за сбитый над Ормузским проливом ударный вертолет Apache. Иран, в свою очередь, возобновил обстрел стран-союзниц США в регионе.