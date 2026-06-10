Иран затянул переговоры с США по мирной сделке и будет расплачиваться за это, заявил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Они слишком долго тянули с заключением сделки, которая была бы для них выгодной, и теперь им придется за это расплачиваться», — говорится в посте.

По словам Трампа, вооруженные силы Ирана находятся в «полном и абсолютном хаосе», а большая их часть, например, ВМС и ВВС, потерпели «полное поражение» и «уже практически не существует».

«Иран только попусту болтает и бездействует. „Хулиган Ближнего Востока“ мертв!!!» — заключил глава Белого дома.

В другом посте он написал об эффективности морской блокады Ирана со стороны США, назвав ее «самой успешной в истории военно-морского дела».

«Иран не ведет никакой торговли, не выплачивает зарплату своим военным и не оплачивает никаких счетов, быстро превращаясь в страну-банкрота! Много нефти вывозится», — говорится в сообщении президента.

В разговоре с Fox News Трамп заявил, что близок к тому, чтобы отдать приказ о новых ударах по иранским электростанциям и мостам из-за «давления» Тегерана на США в затянувшихся мирных переговорах.

Председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что гибель военных командиров и ученых не остановила развитие Исламской республики, а также не привела к сокращению оборонного потенциала и возможностей сдерживания.

8 июня в районе Ормузского пролива потерпел крушение американский вертолет Apache, двух пилотов спасли с помощью морского беспилотника. Президент США заявил, что вертолет сбили иранские военные и пообещал ответить на действия Тегерана.

В ночь на 10 июня США «в целях самообороны» нанесли удары по иранским системам ПВО, наземным пунктам управления и радиолокационным станциям наблюдения вблизи Ормузского пролива. Иран в ответ атаковал американские базы в регионе.

Источник CNN утверждал, что удары не помешают переговорам между двумя странами. Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, в свою очередь, заявил, что Тегеран «пересматривает» ход переговоров с Вашингтоном.

Однако 10 июня источник CNN в дипломатических кругах рассказал, что утром в столицу Ирана прибыли катарские посредники, чтобы попытаться урегулировать «оставшиеся разногласия».

Трамп накануне говорил, что США и Иран находятся на заключительном этапе переговоров об «очень выгодной сделке, которая никоим образом не допустит наличия ядерного оружия». Президент утверждал, что соглашение может быть достигнуто в течение «двух-трех дней».