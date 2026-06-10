Вооруженные силы США 10 июня нанесли удары по Ирану, сообщает CNN. В Пентагоне заявили, что это была ответная мера за сбитый армейский вертолет Apache.

Атака не помешает переговорам о прекращении войны, считают в руководстве США. Об этом заявил источник CNN в администрации Дональда Трампа.

Как сообщили иранские государственные СМИ, взрывы прозвучали в трех стратегических точках в районе Ормузского пролива. По данным иранского государственного телевидения, удары пришлись по двум водохранилищам, в результате чего район остался без водоснабжения.

В ответ Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что нанес удары по американским целям в регионе. В Бахрейне снято видео, на кокором видно вспышку вблизи американской базы вскоре после того, как прозвучали сирены. Иордания и Кувейт заявили, что перехватили удары.

Вертолет AH-64 Apache потерпел крушение вечером 8 июня у побережья Омана во время патрулирования региональных вод, сообщало Центральное командование США (CENTCOM). По словам двух американских чиновников, был сбит иранским беспилотником.

Двух членов экипажа спасли примерно через два часа с помощью морского безэкипажного беспилотника — по данным CBS News, это была первая подобная операция в истории США. Дональд Трамп заявил, что инцидент не останется без ответа. Как писала The New York Times, это был первый случай потери Apache с начала конфликта на Ближнем Востоке.

Согласно майскому отчету исследовательской службы Конгресса США, за время конфликта с Ираном были потеряны или повреждены 42 американских самолета, вертолета и беспилотника.