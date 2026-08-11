Европейские страны пытаются найти дополнительные ракеты-перехватчики для систем Patriot, которые необходимы Украине для защиты от российских баллистических ракет. По данным Politico, Киев рассчитывает получить сотни таких боеприпасов, однако европейские союзники сами располагают ограниченными запасами, а новые производства не успеют обеспечить поставки до предстоящей зимы.

Ситуацию осложняет рост потребностей США в ракетах-перехватчиках на фоне войны с Ираном. Большая часть ракет PAC-3 производится в США, поэтому их продажа и заключение соглашений о производстве зависят от решений администрации Дональда Трампа.

«За последние несколько месяцев Россия выпускает по нам больше ракет за неделю, чем мы получаем от партнеров за несколько месяцев», — заявил бывший министр обороны Украины Михаил Федоров.

По данным украинского Минобороны, в июле системы ПВО перехватили 29 из 195 российских баллистических ракет. Еще 40 ракет, по утверждению ведомства, не достигли целей.

Одной из наиболее острых проблем для Киева остаются ракеты PAC-3 и PAC-2 — одни из немногих средств, способных эффективно противостоять российским баллистическим ракетам. Против беспилотников и крылатых ракет Украина может использовать другие, более дешевые системы ПВО.

Германия ракет не даст

Германия уже передала Украине несколько комплексов Patriot и ракеты к ним. Однако теперь Берлину приходится учитывать собственные потребности в противовоздушной обороне и обязательства перед НАТО.

«Мы действительно приближаемся к своим пределам. Мы также должны обеспечить собственную защиту», — заявил бригадный генерал Юрген Шрёдль, представитель немецкого Минобороны.

В числе стран, от которых Киев пытается получить дополнительные ракеты Patriot, оказались Польша, Испания и Греция.

Польша в июле передала Украине несколько ракет PAC-3 после обращений генерального секретаря НАТО Марка Рютте и американских военных. По данным Defence24, речь шла всего о пяти перехватчиках. Передача вызвала критику со стороны польской оппозиции, которая обвинила правительство в ослаблении национальной ПВО.

Испания в 2024 году подтвердила передачу Украине ракет для Patriot, но не раскрыла их количество и тип. Греция пока не объявляла о передаче Украине комплексов или ракет Patriot. По данным греческих СМИ, Киев в июле запросил у Афин 200 ракет PAC-2.

Запасы США истощены

Зависимость Украины от американских Patriot делает позицию Вашингтона ключевой. Во время встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в прошлом месяце главным вопросом были именно ракеты-перехватчики, рассказал Politico американский чиновник.

После саммита НАТО в Анкаре Трамп заявил, что Украина сможет производить разработанные в США ракеты Patriot по лицензии. Позднее Трамп отказался от своих слов: «Мы не договорились об этом. Мы обсуждаем это. Но это сложная вещь, чтобы отдавать такие технологии».

Дополнительным фактором стала война с Ираном. После сообщений о том, что США практически исчерпали запасы дальнобойных высокоточных ракет из-за конфликта, Трамп заявил о необходимости в первую очередь восстановить американские арсеналы.

На просьбы Зеленского передать Украине дополнительные Patriot президент США ответил: «Нам тоже нужны ракеты».

Украина также заключила соглашение о закупке ракет PAC-2, производимых в Германии. Однако первые поставки, как ожидается, начнутся только в 2027 году.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев пытается купить, обменять или получить все доступные ракеты-перехватчики.