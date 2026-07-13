Польша передала Украине пять ракет-перехватчиков PAC-3 MSE для зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщает издание Defence24 со ссылкой на собственную информацию. Число переданных ракет ранее называлось, а сам факт передачи вызвал скандал в Польше.

По словам министра национальной обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша, решение было принято по просьбе генерального секретаря НАТО Марка Рютте и верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе генерала Алексуса Гринкевича после консультаций с союзниками. Министр подчеркнул, что объем поставки является «пределом наших возможностей» и не снижает потенциал польской системы ПВО.

Замминистра обороны Польши Цезари Томчик заявил, что Варшава согласовала с НАТО и США механизм компенсации переданных Украине ракет. По его словам, в случае возникновения угрозы Польша в течение первых 24 часов получит «в десять раз больше» ракет и систем этого типа. Он также отметил, что передача вооружения проходила в тесной координации с американской стороной и руководством НАТО.

Передача ракет вызвала политическую дискуссию в Польше. Вице-спикер Сейма Кшиштоф Босак заявил, что решение было принято без согласования с парламентом. По его мнению, ракеты необходимы самой Польше для защиты от возможных ударов, в том числе баллистическими ракетами «Искандер», которые могут быть запущены из Калининградской области. Босак назвал возможную передачу вооружения скандалом и предложил законодательно запретить поставки польского оружия за границу без одобрения парламента.

Польское правительство ранее публично не подтверждало передачу Украине ракет Patriot. На фоне критики Косиняк-Камыш заявил, что предпочел бы, чтобы польские комплексы Patriot «сбивали российские ракеты над Киевом, а не над Варшавой».