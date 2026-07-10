Украина в ближайшие дни получит от США партию ракет-перехватчиков PAC-3 для комплексов Patriot. Об этом, как сообщает УНН, заявил Владимир Зеленский по итогам саммита НАТО в Анкаре. Также он сообщил о заинтересованности Киева в сотрудничестве с японской компанией Mitsubishi по производству ракет для этих систем.

«Это результативный саммит для Украины. В ближайшие дни мы получим пакет от США. Также были отдельные договоренности у меня с европейцами. Там пока еще дат нет, но будут дополнительные PAC-3», — сказал Зеленский.

По его словам, Украина и США на политическом уровне уже приняли решение о выдаче Киеву лицензии на производство ракет Patriot. Теперь, добавил он, дело за техническими группами и представителями профильных министерств, которым предстоит без пауз согласовать необходимые технические аспекты для получения лицензий и запуска производства.

«Благодарю за положительное решение о лицензии на производство Patriot. Президент [США Дональд] Трамп неоднократно подчеркивал, что сегодня производить Patriot в мире могут две-три страны, поскольку остальные технологически к этому не готовы. Украина признана Америкой страной, готовой это делать», — заявил Зеленский.

Ранее Трамп пообещал передать Киеву лицензию на выпуск Patriot. Американский лидер уточнил, что речь идет не о поставке готовых комплексов, а о передаче технологий и права на их производство.

Говоря о возможных партнерах, Зеленский упомянул японскую компанию Mitsubishi, которая производит ракеты для Patriot по американской лицензии. По его словам, она демонстрирует высокий уровень организации такого производства.

«Мы знаем, чем занимается компания Mitsubishi. Она демонстрирует очень высокий уровень производства ракет Patriot. Это, пожалуй, сегодня самый яркий пример того, как после получения американской лицензии развернуть производство собственной антибаллистики», — сказал он.

Зеленский добавил, что украинская сторона хотела бы видеть Mitsubishi среди партнеров по локализации производства, но решение остается за Токио.

«Мы хотели бы видеть их на Украине, безусловно, с удовольствием. Мы хотели бы обмениваться опытом, но это зависит от желания японской стороны», — отметил он, подчеркнув, что Киев готов делиться собственными наработками и технологиями с японской стороной.

Зеленский также отметил, что по итогам переговоров Трамп настроен по отношению к Украине позитивно, назвав саму встречу конструктивной.