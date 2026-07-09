Для России куда более долгосрочное значение могут иметь не заявления НАТО в итоговой декларации, а оборонно-промышленные инициативы альянса — развитие антидронных систем, беспилотных технологий и европейских средств дальнего высокоточного удара. Такое мнение в беседе с RTVI выразил главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин.

Согласно итоговой декларации, опубликованной на сайте НАТО, союзники обязались выделить Украине в 2026 году €70 млрд на военную технику, помощь и обучение, а также подтвердили намерение сохранить как минимум сопоставимый уровень поддержки в 2027-м.

«По большому счету, они повторили то, что уже было сказано на саммите “Группы семи”: не прозвучало каких-то новых цифр или чего-то неожиданного. То же самое по поводу финансов — €70 млрд, это много, но уже не новость. То же самое в отношении поставок средств противовоздушной обороны и заявлений о России», — сказал Козюлин.

Отдельно он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о возможной передаче Киеву лицензии на производство ракет для комплексов Patriot. По мнению эксперта, эти заявления пока не означают принятого решения.

«Все обращают внимание на высказывания Трампа, который якобы обещал лицензионное производство ракет для систем Patriot. Но, мне кажется, надо обратить внимание на другое: ничего конкретного он не пообещал, кроме как рассмотреть вопрос о передаче лицензии», — пояснил собеседник RTVI.

По его словам, такой шаг потребовал бы согласования с частными производителями, которые вряд ли будут заинтересованы в появлении будущего конкурента.

«Создавать конкурента для собственного рынка на перспективу, который, конечно, будет производить дешевле, потому что рабочая сила на Украине дешевле, они вряд ли захотят. Не говоря уже о том, что это сложно, долго и станет главной целью для российских ударов», — добавил Козюлин.

Он считает, что Трамп сделал это заявление, потому что «надо было что-то сказать», но за словами американского президента может не последовать значительных практических усилий.

Британская The Guardian писала, что в финальный день встречи в Анкаре Трамп сначала публично критиковал союзников по НАТО, в том числе из-за оборонных расходов и позиции по Ирану, а затем заявил, что почувствовал со стороны западных лидеров «огромную любовь». На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским он также говорил о единстве внутри альянса.

«Он сказал много неожиданно сильных слов в поддержку Зеленского. Это тоже в его стиле: человек довольно переменчивый, человек настроения. Одним словом, за этими словами будет стоять, пожалуй, не так много реальных усилий», — считает Козюлин.

Помимо политических заявлений, эксперт остановился и на военно-технической повестке саммита. В частности, говоря о планах НАТО по развитию сетевых военных возможностей, собеседник RTVI отметил, что альянс движется в логике модернизации современных армий.

«Будет какая-то система, которую, наверное, правильнее называть сетецентрической системой ведения боевых действий. Все передовые страны создают подобные системы, Евросоюз и НАТО тоже должны. Это укладывается в логику развития современных вооруженных сил. Тут сомневаться не приходится — этим путем они неизбежно будут идти», — сказал он.

Козюлин также сакцентировал внимание на прошедшем накануне форуме оборонной промышленности НАТО. На нем генсек альянса Марк Рютте объявил о запуске инициативы NATO Drone Edge, которая предполагает вложения свыше $40 млрд в развитие средств борьбы с БПЛА в течение пяти лет.

Кроме того, НАТО сообщило о новых оборонных закупках более чем на $50 млрд. В их числе The Guardian называла инициативу 12 стран по развитию средств дальнего высокоточного удара с дальностью от 300 км до более чем 2 тыс. км.

«Безусловно, на это стоит обратить внимание. Пока мы не знаем, как будет складываться война будущего. Сегодня выглядит так, что это будет война дронов. Но очевидно, что это будет война роботов — наземных или воздушных. НАТО изучает передовой опыт, в первую очередь украинский, нарабатывает технологии, тестирует их в зоне боевых действий. Фактически конфликт дает возможность и толчок для развития именно этой отрасли», — сказал Козюлин.

По его словам, отдельное значение имеет стремление европейских стран развивать собственные средства дальнего удара и меньше зависеть от США.