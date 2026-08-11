Администрация президента США Дональда Трампа отозвала более 175 тыс. виз иностранных граждан. В Госдепартаменте заявили, что причиной стали нарушения условий пребывания в стране, в том числе связанные с уголовными правонарушениями и призывами к насилию, пишет The Hill.

Большинство виз, по данным Госдепартамента, были аннулированы после контактов их владельцев с правоохранительными органами. При этом американские иммиграционные юристы опасаются, что визы могут отзывать даже из-за незначительных инцидентов или обвинений, которые не дошли до суда.

Число аннулированных виз значительно превышает показатели прошлого года: в январе Госдепартамент сообщал, что за предыдущий год число аннулированных виз было чуть более 100 тысяч. В ведомстве объяснили масштабную кампанию постоянными проверками иностранных граждан. По версии Госдепартамента, они позволяют выявлять нарушения визовых условий и людей, которые могут представлять угрозу для американцев.

Основными причинами отзыва виз стали различные правонарушения. Среди них Госдепартамент назвал нападения, вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, кражи и преступления, связанные с наркотиками. Также речь шла о случаях сексуального насилия, жестоком обращении с детьми, мошенничестве и присвоении средств.

«При президенте Трампе и под руководством госсекретаря Рубио Госдепартамент продолжит выявлять, расследовать и отзывать визы иностранных граждан, которые угрожают безопасности американского народа», — заявили в ведомстве.

В Госдепартаменте также привели примеры случаев, связанных с политическими высказываниями. В частности, были отозваны визы у нескольких иностранцев, которые публично одобряли убийство американского активиста Чарли Кирка, погибшего в сентябре 2025 года.

Среди других случаев ведомство упомянуло 42-летнего Ту Лю Ванга, отца шестерых детей, которого в прошлом месяце депортировали в Лаос. Незадолго до этого губернатор Миннесоты Тим Уолц помиловал его по делу о сексуальном насилии над ребенком, связанному с судимостью 2005 года. В Госдепартаменте заявили, что решение о депортации было принято по внешнеполитическим основаниям.

По тем же основаниям из США были высланы граждане Кубы, связанные с коммунистическим режимом, иранцы, которых американские власти считают связанными с властями Ирана, а также гражданин Кувейта. По данным Госдепартамента, он желал смерти президенту США и называл американцев своими «врагами».

Кроме того, одно из американских посольств в Северной Африке отозвало более 100 виз у так называемых «родильных туристов». Речь идет об иностранцах, которые приезжали в США преимущественно для рождения ребенка, чтобы тот получил американское гражданство.