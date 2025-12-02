Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с главой Венесуэлы Николасом Мадуро в прошлом месяце заявил, что дает ему время до 28 ноября, чтобы он мог безопасно покинуть страну вместе с семьей. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Собеседники агентства пояснили, что тот факт, что президент Венесуэлы так и не выехал из страны, когда срок предложения истек, побудил американского лидера объявить о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой.

«Мадуро и его правительство всегда отрицали все уголовные обвинения и заявляли, что США стремятся к смене режима, чтобы взять под контроль огромные природные ресурсы Венесуэлы, включая нефть», — отмечает Reuters.

Разговор Трампа с Мадуро состоялся в конце ноября. По данным Miami Herald, беседа быстро зашла в тупик, поскольку стало очевидно, что позиции сторон сильно расходятся. Reuters пишет, что разговор длился менее 15 минут. По словам источников издания, послание Трампа для президента Венесуэлы было прямым: Мадуро с супругой и сыном смогут безопасно покинуть страну, но только в случае, если он согласится немедленно уйти в отставку.

По словам трех источников Reuters, президент Венесуэлы заявил Трампу, что готов покинуть страну при условии, что он и члены его семьи получат полную правовую амнистию, включая снятие всех американских санкций и завершение главного дела, которое ему предстоит рассмотреть в Международном уголовном суде.

Собеседники агентства также сообщили, что Мадуро потребовал снять санкции с более чем сотни чиновников правительства Венесуэлы, многие из которых обвиняются США в нарушениях прав человека, незаконном обороте наркотиков или коррупции.

Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой 29 ноября. До этого ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что авиационные власти Испании и Португалии «настоятельно» рекомендовали пассажирским авиакомпаниям своих стран не совершать полеты в воздушном пространстве Венесуэлы в ближайшие дни «в связи с потенциальным риском».

22 ноября Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США выпустило предупреждение относительно полетов в районе Венесуэлы. В нем говорилось, что операторам воздушных судов «рекомендуется проявлять осторожность при полетах в районе полетной информации аэропорта Майкетия на всех высотах в связи с ухудшением ситуации с безопасностью и возросшей военной активностью в Венесуэле или вокруг нее». Авиакомпании обязаны уведомлять FAA о рейсах в Соединенные Штаты за 72 часа и сообщать о любых инцидентах в воздушном пространстве республики.