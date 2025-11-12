Венесуэла планирует задействовать партизанские отряды, если США начнут воздушные и наземные атаки на территории Боливарианской республики. Но это лишь одна из возможных стратегий. Согласно второй, по данным агентства Reuters, власти могут подключить спецслужбы и своих вооруженных сторонников, чтобы устроить анархию на улицах Каракаса. При этом Венесуэла, как утверждают американские СМИ со ссылкой на документы Белого дома, уже обратилась за помощью к России. Вмешается ли Москва в противоборство Каракаса и Вашингтона и дойдет ли дело до полноценной войны — в материале RTVI.

Опасность с Севера

Противостояние между Венесуэлой и Соединенными Штатами продолжает набирать обороты. Вашингтон отправляет в Карибский бассейн все больше военных кораблей, увеличивая численность военных. Так, The New York Times пишет, что самый современный авианосец ВМС США «Джеральд Р. Форд» 11 ноября вошел в регион, тем самым расширив возможности Штатов наносить удары по судам, которые, по подозрению Вашингтона, перевозят наркотики, а также по возможным целям на суше.

До этого в той части Земного шара находились около 10 тыс. американских военных, большинство из которых расположились на побережье Пуэрто-Рико. С новым авианосцем и еще тремя эсминцами их численность превысит 15 тыс. — это крупнейшее наращивание войск в регионе за последние десятилетия, подчеркивает NYT.

США наносят удары по кораблям, вероятно, перевозящим наркотики, с начала сентября. За это время было совершено уже 19 атак в Карибском море и Тихом океане, а число погибших превысило 70 человек. Как узнала CNN, Британия приостановила обмен разведданными с США по Карибам, поскольку в Лондоне считают эти авиаудары противоречащими международному праву и «не хотят становиться соучастниками».

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников писала, что президенту США Дональду Трампу представили три варианта давления на венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

Первый предполагает наложить новые санкции на Каракас и ввести пошлины для тех стран, которые покупают венесуэльскую нефть. Второй заключается в поддержке оппозиции и размещении военной техники в регионе. Третий же предусматривает нанесение ударов, а также проведение «скрытых операций» против правительства и военных объектов Венесуэлы. Однако сейчас Трамп засомневался в том, будут ли удары по республике эффективными.

«Трамп недавно выразил своим высокопоставленным помощникам сомнения относительно начала военных действий с целью свержения президента Венесуэлы Николаса Мадуро, опасаясь, что удары могут не заставить правителя уйти в отставку», — рассказали WSJ чиновники, знакомые с ситуацией.

Есть два плана

Такая неопределенность в дальнейших действиях США заставляет Венесуэлу заранее готовиться к худшему сценарию. Агентство Reuters со ссылкой на источники и попавшие в ее распоряжение документы отмечает, что Каракас размещает в стране оружие, в том числе устаревшее российское оборудование, а также уже разработал несколько стратегий сопротивления.

Первая предусматривает создание партизанских отрядов, которые в Каракасе называют «длительным сопротивлением». Предполагается, что будут организованы небольшие военные подразделения в более чем 280 точках на карте страны. Они должны осуществлять акты саботажа и другие приемы партизанской тактики.

Вторая стратегия, которую назвали «анархизацией», видимо, разработана на случай, если ситуация будет развиваться не в пользу властей Венесуэлы. Она предполагает использование спецслужб и вооруженных сторонников правящей партии, чтобы создавать беспорядки на улицах Каракаса, тем самым превращая Боливарианскую республику в неуправляемую страну для иностранных сил.

По словам старшего научного сотрудника Института Латинской Америки РАН Магомеда Кодзоева, в нынешних условиях вопрос об эффективности партизанской войны против превосходящего силами противника остается открытым.

«В прошлом веке партизанские войны оказались весьма результативными, что подтвердилось, к примеру, в ходе Корейской войны и во Вьетнаме. Однако сегодня мы наблюдаем за революцией военного дела. Методы войны значительно усложнились. В таких условиях невозможно с точностью оценить шансы на победу любой из конфликтующих сторон», — отметил Магомед Кодзоев в разговоре с RTVI.

Помощь от России?

Недавно СМИ узнали о том, что Николас Мадуро попросил о помощи с вооружением несколько стран, в том числе и Россию. Газета The Washington Post сообщала со ссылкой «внутренние документы американского правительства», что венесуэльский лидер направил президенту России Владимиру Путину письмо, которое министр транспорта Венесуэлы Рамон Селестино Веласкес должен был лично доставить в Москву в октябре 2025 года.

WP утверждает, что в своем письме президент Венесуэлы просил Москву укрепить ПВО республики за счет модернизации нескольких купленных у России истребителей-бомбардировщиков, ремонта восьми двигателей и пяти радаров, покупки 14 комплектов ракет и «логистической поддержки».

Магомед Кодзоев подчеркивает: для Каракаса было бы стратегической ошибкой вступать «в открытое противостояние с вооруженными силами сверхдержавы». Перед страной стоит задача создать такие условия, при которых для США цена потенциального вторжения оказалась бы слишком высока по сравнению с ожидаемыми выгодами от интервенции.

«Это требует от Каракаса мобилизации всех имеющихся ресурсов. И здесь важную роль играет поддержка России, которая имеет солидный военный опыт не только на Украине, но и в Сирии и других горячих точках. Плюс обеспечение новейшими видами вооружений. Координация усилий между Россией и Венесуэлой также может быть эффективной в условиях конфликта между Россией и Западом», — добавил эксперт в беседе с RTVI.

К тому же создание в Южной Америке, «под боком» у США, еще одного очага сопротивления станет дополнительным бременем для американской экономики, подчеркнул Магомед Кодзоев. По его мнению, что в затяжном противостоянии этот фактор может сыграть решающую роль.