Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо, которую не допустили до выборов, призвала граждан республики выйти на «великий всемирный протест» 17 августа. Противники Николаса Мадуро не признают его победу, о которой объявил Национальный избирательный совет (НИС), и уверены, что верх одержал кандидат-оппозиционер Эдмундо Гонсалес Уррутиа. О том, что сейчас происходит в Венесуэле и к чему могут привести протесты, — в материале RTVI.

Виноваты хакеры

Президентские выборы в Боливарианской Республике состоялись 28 июля, однако результаты оказались под сомнением. Дело в том, что НИС до сих пор не опубликовал протоколы голосования, лишь объявив, что по итогам подсчета 80% бюллетеней действующий президент Николас Мадуро набрал 51,2%. Оппозиционер Эдмундо Гонсалес получил 44,2%.

С тех пор председатель избирательного совета Элвис Аморосо хранит молчание, отмечает газета El País. При этом госучреждения придерживаются версии, что «хакерская атака из-за рубежа» повлияла на функционирование избирательной системы. Именно по этой причине власти так и не представили протоколы и подробные результаты голосования.

Тем не менее, оппозиция опубликовала иные результаты, а также призвала проверить протоколы своих избирательных участков. Согласно альтернативным данным, Мадуро набрал 30%, а вот Гонсалес — 67%.

Ситуация до сих пор остается неопределенной, а некоторые страны, особенно среди государств Латинской Америки, отказались признавать победу действующего президента.

Группа экспертов ООН, которую допустили на выборы, также раскритиковала Национальный избирательный совет. В опубликованном докладе говорится, что работа НИС «не соответствовала основным принципам прозрачности и честности», которые необходимы для того, чтобы проводить заслуживающие доверия выборы.

«Объявление результатов выборов без публикации подробностей или предоставления кандидатам табулированных (сведенных в единую таблицу. — Прим.RTVI) результатов не имеет прецедента на современных демократических выборах. Это оказало негативное влияние на доверие к результатам, объявленным НИС», — подчеркнули эксперты ООН.

В пользу победы Гонсалеса склоняются и США.

«Учитывая неопровержимые доказательства, Соединенным Штатам и, самое главное, венесуэльскому народу ясно, что Эдмундо Гонсалес Уррутия набрал наибольшее количество голосов на президентских выборах в Венесуэле 28 июля», — говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что США во время секретных переговоров предложили Мадуро и его главным помощникам амнистию в обмен на досрочную отставку. Речь идет об уголовном обвинении в торговле наркотиками и отмывании денег, которое в отношении них выдвинул американский Минюст. Впрочем, заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель опроверг эту информацию.

При этом в МИД России отметили, что выборы прошли организованно, в мирной и спокойной обстановке, без серьезных нарушений. По свидетельствам российской делегации наблюдателей (в нее вошли представители Совета Федерации, Госдумы, ЦИК и Общественной палаты, а также неправительственных организаций), была «обеспечена прозрачность и беспристрастность процедуры голосования». Президент России Владимир Путин поздравил Мадуро с переизбранием.

«Задержаны дети и подростки»

Несмотря на то, что изначально оппозиция призывала своих сторонников не выходить на улицы, демонстрации все равно захлестнули страну. В первые дни после выборов погибли 25 человек, причем двое из них — сотрудники национальной гвардии.

Кроме того, многие протестующие были задержаны. Согласно данным генпрокуратуры, это, по меньшей мере, 2,2 тыс. венесуэльцев. При этом независимая международная миссия ООН по установлению фактов в Венесуэле сообщила, что с 28 июля было задержано 1260 человек, из которых 160 — женщины.

«Миссия получила особенно тревожную информацию о задержании более 100 детей и подростков, которым предъявлены те же тяжкие обвинения, что и взрослым», — рассказали в ООН.

Также представители международной организации отметили, что были и произвольные задержания, которые «представляют собой серьезные нарушения надлежащей правовой процедуры».

Вскоре оппозиция изменила риторику: Мария Корина Мачадо призвала венесуэльцев выйти на «великий всемирный протест» — не только в самой Боливарианской Республике, но и в других латиноамериканских столицах (Сантьяго, Боготе, Буэнос-Айресе), где есть венесуэльские диаспоры, а также в Мадриде и даже в Майами.

«В эту субботу, 17 августа мы, венесуэльцы, объедимся по всему миру, чтобы возвысить голос за правду. <…> Пусть мир увидит, что мы не позволим себя ограбить», — написала она в соцсети Х (бывший Twitter).

По словам старшего научного сотрудника Института Латинской Америки РАН Татьяны Русаковой, ситуация меняется каждый день, поэтому сложно предсказать, насколько массовыми и радикальными будут протесты. Раньше оппозиция обращалась к вооруженным силам в поисках поддержки, однако они не отреагировали должным образом.

«Так что у оппозиции сейчас план «Б» — попытаться мобилизовать как можно больше народа. Все будет зависеть от способности оппозиции не только вывести большое количество людей на улицы, но и добиться от своих сторонников определенных действий. Это очень сложно и чревато многочисленными человеческими жертвами», — признает Татьяна Русакова.

Если администрация Мадуро увидит тенденцию к радикализации протестов, то не исключено, что она не будет колебаться, чтобы применить еще больше силы, добавила эксперт.

«Вероятность, что 17 августа на улицы венесуэльских городов выйдут тысячи протестующих, очень велика. Ситуация все еще остается напряженной, хотя, как мне кажется, первую волну протестов Мадуро все же удалось сдержать. Лидеры оппозиции продолжают надеяться, что их борьба принесет результаты, и попытаются сделать все возможное, чтобы нанести решающий удар по действующей власти», — отметил в разговоре с RTVI старший научный сотрудник ИЛА РАН Магомед Кодзоев.

С другой стороны, трудно сказать, насколько эффективными будут контрмеры, принятые правительством во время этих событий, добавил эксперт. Уже были заведены уголовные дела против Марии Корины Мачадо и Эдмундо Гонсалеса, заблокирована соцсеть Х, разорваны дипотношения с Перу и некоторыми другими странами, не признавшими итоги выборов.

«Думаю, если оппозиция действительно сможет вывести на улицы тысячи людей, то насилия избежать будет невозможно. Дело в том, что уровень эскалации такой, что стороны будут бороться до конца. Уже были арестованы 2 тыс. активистов, которых обвинили в попытке мятежа», — допустил Магомед Кодзоев.

На фоне приближающегося «всемирного протеста» Российское движение солидарности с Боливарианской революцией пригласило всех желающих выразить поддержку венесуэльского народа и его институтов по случаю переизбрания Мадуро «перед интервенционистскими действиями имперских держав, стремящихся вызвать сомнения в суверенном решении» народа. Мероприятие запланировано на 17 августа у здания посольства республики в Москве.

Смена власти или двоевластие

Из-за того, что оппозиция так и не признала итоги, некоторые страны, к примеру Бразилия и Колумбия, предложили Мадуро провести новые выборы. Проведение повторного голосования счел целесообразным и американский лидер Джо Байден. Однако президент республики отверг эту идею.

«Венесуэла — суверенное и независимое государство, у нее есть конституция и [политические] институты. Любые конфликты, которые происходят в Венесуэле, должны решаться самими венесуэльцами посредством ее институтов и на основе законодательства и конституции Венесуэлы», — сказал лидер республики.

Нынешняя риторика Николаса Мадуро говорит о том, что действующий президент Венесуэлы не склонен добровольно покидать пост главы государства, считает Татьяна Русакова.

Такого же мнения придерживается и Магомед Кодзоев.

«Действия Мадуро позволяют говорить о том, что сценарий с его добровольным отказом от президентского кресла исключен. Давление, оказываемое на него изнутри и извне, примерно то же самое, что и в 2019 году. Правда, в этот раз Евросоюз из-за Венгрии не смог выработать единую позицию. В этом плане Мадуро находится в более выгодном положении», — сказал он RTVI.

С другой стороны, оппозиционный политик Хуан Гуайдо в 2018 году на официальных выборах не был удостоен голосов 44% венесуэльцев, как нынешний кандидат от оппозиции, — а это серьезный ресурс, добавил эксперт.

Впрочем, двоевластие, наподобие того, что было в течение нескольких лет после выборов 2018-го, можно сказать, уже существует, считает старший научный сотрудник ИЛА РАН.

«Во всяком случае, ряд государств, включая США и несколько стран Латинской Америки, заявили о своей поддержке оппозиции и признании Гонсалеса избранным главой государства. Примерно так же все начиналось и в прошлый раз», — напомнил Магомед Кодзоев в разговоре с RTVI.

Однако, легитимность Гуайдо как спикера парламента чисто юридически могла продлиться недолго — до истечения срока его полномочий и избрания нового.