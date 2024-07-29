28 июля в Венесуэле прошли президентские выборы, на которых победил действующий глава государства Николас Мадуро. По данным Национального избирательного совета (НИС), он получил более 51% голосов, однако оппозиция с этим не согласна. Кроме того, часть мирового сообщества прямо отказалась признавать итоги голосования. О том, кто не считает Мадуро победителем, а также есть ли риск масштабных протестов, — в материале RTVI.

Оппозиция не признает победу Мадуро

О том, что Николас Мадуро останется на третий президентский срок, сообщил председатель Национального избирательного совета Элвис Аморосо. По итогам подсчета 80% бюллетеней действующий глава государства получил 51,2% голосов в то время, как представитель объединенной оппозиции и главный оппонент действующих властей Эдмундо Гонсалес Уррутиа — 44,2%.

Объявленные итоги голосования сильно отличаются от того, что предрекали опросы общественного мнения, отдававшие победу Гонсалесу. Ожидаемо, что оппозиционная «Единая платформа», от которой и баллотировался основной соперник Мадуро, отказалась признавать результаты президентских выборов.

«У Венесуэлы есть избранный президент, и это Эдмундо Гонсалес Уррутиа, и все это знают. <…> Это не просто очередное мошенничество. Это игнорирование и нарушение народного суверенитета. У нас есть 100% протоколов, и эта информация подтверждает, что Эдмундо Гонсалес Уррутиа получил 70%, а Николас Мадуро — 30%», — заявила одна из лидеров оппозиции Мария Корина Мачадо, вместо которой и выдвинули Гонсалеса, так как ее не допустили.

По словам старшего научного сотрудника Института Латинской Америки РАН Татьяны Русаковой, у оппозиции по косвенным признакам есть основания полагать, что какие-то нарушения в ходе выборов были. К примеру, где-то избирательные участки открылись с опозданием или не открылись вовсе под предлогом отсутствия электричества, а некоторые не были закрыты вовремя и работали «до последнего клиента». К тому же некоторых международных наблюдателей не пустили в Венесуэлу.

«Естественно, оппозиция ждала другого исхода, его предрекали и все опросы общественного мнения. В принципе у оппозиции есть опция идти в суд, проверять протоколы, голоса, правильность процедуры. Это легитимный путь, чтобы не призывать к прямым столкновениям. Но учитывая, что и избирательная, и судебная власть находятся под действующим правительством, понятно, что результат известен заранее», — объяснила эксперт RTVI.

Реакция Латинской Америки

С результатами не согласились и некоторые мировые лидеры. Одним из первых высказался президент Аргентины Хавьер Милей.

«Данные свидетельствуют о сокрушительной победе оппозиции, и мир ждет, чтобы [правительство Мадуро] признало поражение <…>. Аргентина не признает очередной обман и надеется, что вооруженные силы на этот раз защитят демократию и волю народа», — написал он в соцсети Х (бывший Twitter).

Против официальных итогов выступили и другие политики Латинской Америки. К примеру, лидер Коста-Рики Родриго Чавес Роблес заявил, что «категорически отвергает» результаты голосования, а президент Чили Габриэль Борич сказал, что власти страны не будут признавать «любой результат, который не поддается проверке». По его словам, в данные НИС «трудно поверить», так что необходима «полная прозрачность протоколов и самого процесса».

Глава перуанского МИДа Хавьер Гонсалес-Олаэчеа объявил, что страна «не смирится с нарушением народной воли венесуэльцев». А президент Уругвая Луис Лакалье Поу сказал, что «невозможно признать победу, если не доверяешь механизмам, использованным для ее достижения». В Колумбии же отметили, что важно «развеять любые сомнения» относительно итогов президентских выборов.

«Сомнения» Европы и США

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес также заявил, что нужно предоставить протоколы голосования. В Гватемале тоже усомнились в результатах: «Результаты, объявленные НИС, мы воспринимаем с большим сомнением. По этой причине отчеты миссий по наблюдению за выборами имеют важное значение», — сказал президент Бернардо Аревало.

Неоднозначность результатов отметили и в МИД Великобритании, посоветовав своим гражданам, которые сейчас находятся в Венесуэле «по возможности оставаться дома».

«Мы обеспокоены заявлениями о серьезных нарушениях при подсчете голосов и объявлении результатов воскресных президентских выборов в Венесуэле. Мы призываем к быстрой и прозрачной публикации полных и подробных результатов», — сообщили в министерстве.

Нидерланды тоже оказались обеспокоены «текущими событиями» в Венесуэле и призвали «к полной прозрачности» избирательного процесса и обработки голосов».

В США также не стали однозначно отвергать итоги голосования на президентских выборах. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон приветствует «мужество» венесуэльцев и их приверженность демократии «перед лицом репрессий и невзгод». Тем не менее у Соединенных Штатов есть «серьезные опасения», что результаты «не отражают волю народа».

Мадуро принимает поздравления

Пока одна часть мирового сообщества ставит знак вопроса под итогами президентских выборов, другая уже вовсю поздравляет Николаса Мадуро с переизбранием на третий срок. В частности, свою поддержку выразили Боливия, Куба и Гондурас.

Не остался в стороне и Китай. Официальный представитель министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь поздравил Мадуро на ежедневном брифинге ведомства.

«Китай и Венесуэла — хорошие друзья и партнеры, которые поддерживают друг друга. В этом году исполняется 50 лет со дня установления дипломатических отношений. Китай придает большое значение развитию китайско-венесуэльских отношений и готов сотрудничать с Венесуэлой», — сказал он.

Поздравительную телеграмму направил и президент России Владимир Путин.

«Дорогой Николас, примите сердечные поздравления по случаю вашего переизбрания. <…> Хотел бы подтвердить готовность к продолжению нашей конструктивной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня. Помните, что вы всегда желанный гость на российской земле», — подчеркнул он.

В российском МИДе отметили, что выборы в Венесуэле прошли «без серьезных нарушений». В ведомстве добавили, что «только народу без вмешательства извне принадлежит право решать, кто будет управлять государством».

«Россия призывает все политические силы внутри и вне Венесуэлы воздерживаться от провокационных действий, способных расшатать обстановку в стране и подорвать региональную стабильность», — говорится в сообщении МИД России.

Стоит ли ждать протестов?

Несмотря на то, что выборы оказались противоположными ожиданиям, вероятность масштабных протестов небольшая, считает старший научный сотрудник ИЛА РАН Татьяна Русакова.

«Оппозиция призвала не выходить на улицы, чтобы избежать кровопролития, но при этом призвала армию на свою сторону. Если бы была какая-то масштабная мобилизация, если бы оппозиция пошла на это, возможно были бы масштабные столкновения. Но судя по риторике оппозиции, риск масштабных протестов небольшой. Оппозиция строила свою кампанию на противопоставлении Мадуро, который вел себя достаточно агрессивно, а Гонсалес позиционировался как умиротворяющий кандидат. Так что призыв сторонников выходить на улицу стал бы противоречивым шагом», — полагает собеседница RTVI.

К тому же, по словам эксперта, необходимо дождаться отчетов наблюдателей и посмотреть, как будет идти процедура проверки голосов, если оппозиция все же будет оспаривать итоги. Повторение сценария прошлых выборов, когда в стране фактически установилось двоевластие, также маловероятно, считает Татьяна Русакова.

«Если вспомнить прошлые выборы, то несмотря на жесткую реакцию мирового сообщества, по факту ничего не произошло, глобально ничего не изменилось. Да, у венесуэльцев упал уровень жизни, рухнула экономика, выросла преступность. Но страна худо-бедно адаптировалась к санкциям. Сейчас ситуация даже лучше — мигранты возвращаются, добыча нефти в Венесуэле растет», — объяснила она.

Максимум, что может произойти, — переговоры об ослаблении санкций против Венесуэлы отодвинутся, если США сочтут правильным не признать результаты голосования. Но время пройдет, «все вернется на круги своя», предполагает эксперт.

«Пока я не вижу никаких факторов, которые могли бы перевернуть ситуацию, никакой переворот пока не предвидится. Венесуэльские военные расставлены на ключевые посты, включая нефтяную сферу, им не очень выгодно кусать руку, которая их кормит», — добавила Татьяна Русакова в разговоре с RTVI.

Говоря о спорном с соседней Гайаной регионе Эссекибо, который Мадуро признал новым штатом республики, эксперт подчеркнула: он нужен был, чтобы «накачать рейтинг» действующего президента. Если же Мадуро после этих выборов удержится у власти, Эссекибо как инструмент мобилизации общества будет не нужен, заключила старший научный сотрудник ИЛА РАН.