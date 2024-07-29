Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро набирает 51,2% голосов и побеждает на президентских выборах по итогам обработки 80% протоколов, сообщил председатель венесуэльского Национального избирательного совета Элвис Аморосо. Его слова приводит РИА Новости. Согласно данным Национального избирательного совета, после подсчета 80% голосов Мадуро, представляющий Единую социалистическую партию Венесуэлы (PSUV), набирает 5 150 092 голосов (51,2%). В то же время его главный оппонент от оппозиции Эдмундо Гонсалес получает 4 445 978 голосов (44,2%). Остальные восемь кандидатов набрали в совокупности 4,6% избирателей. Президентские выборы в Венесуэле прошли в воскресенье, 28 июля. В них приняли участие 10 кандидатов, включая 61-летнего Мадуро, возглавляющего республику с 2013 года. Его главный конкурент — 74-летний представитель оппозиционного политического альянса «Единая платформа» Эдмундо Гонсалес Уррутиа. Для Мадуро будущий президентский срок станет третьим подряд. Срок полномочий главы государства составляет шесть лет, инаугурация запланирована на 10 января 2025 года.

В своем первой выступлении после объявления о победе в выборах Мадуро заявил, что в его стране действует избирательная с «очень высоким уровнем доверия, безопасности и прозрачности».

Руководитель предвыборного штаба Мадуро Хорхе Родригес, комментируя предварительные результаты выборов, заявил, что объявленные итоги являются «признаком окончательного поражения экстремистских факторов в Венесуэле».

«Это была победа для всех. Это была победа, которая поможет нам построить будущее», — сказал он.

Министр обороны Венесуэлы генерал Владимир Падрино Лопес заявил, что выборы прошли мирно, а жители страны «открывают новый этап» в жизни страны. Он добавил, что Мадуро вызвал его на встречу, призвав обеспечить мирную обстановку после объявления результатов.

Представители венесуэльской оппозиции заявили, что, по результатам экзит-полов, собранных на 30% избирательных участков, Гонсалес «разгромил» Мадуро, передает Associated Press (AP). Они потребовали от властей опубликовать результаты голосования «четко и прозрачно», а также призвали наблюдателей от оппозиционной партии оставаться на избирательных участках до объявления итогов.

«Венесуэльцы и весь мир знают, что произошло», — сказал Гонсалес.

Международная реакция

Венесуэльского лидера уже поздравил президент Кубы Мигель Диас-Канель, назвав его «братом». «Сегодня достоинство и мужество венесуэльского народа восторжествовали над давлением и манипуляциями», — говорится в его заявлении в соцсети X. Выборы в Венесуэле прошли «организованно и транспарентно» и заслуживают доверия, заявил РИА Новости посол России в республике Сергей Мелик-Багдасаров. Москва продолжит развивать отношения стратегического партнерства с Каракасом, добавил дипломат. Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что не признает победу Мадуро. «Диктатор Мадуро, вон! Данные свидетельствуют о сокрушительной победе оппозиции, и мир ждет, чтобы [правительство Мадуро] признало поражение <…>. Аргентина не признает очередной обман и надеется, что вооруженные силы на этот раз защитят демократию и волю народа», — говорится в заявлении аргентинского лидера в соцсети X. Победу Мадуро также отверг президент Коста-Рики Родриго Чавес. «Мы будем работать с демократическими странами по всему континенту и международными организациями, чтобы добиться уважения, которого заслуживает венесуэльский народ», — сказано в его заявлении.

Президент Чили Габриэль Борич заявил, что в объявленную победу Мадуро «трудно поверить», и выразил мнение, что оглашение результатов «этих важнейших для Венесуэлы выборов» должно быть прозрачным, своевременным и «полностью отражать волю народа». Он отметил, что чилийское правительство не признает «никаких результатов, которые не поддаются проверке».

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у Вашингтона есть «серьезные опасения», что объявленные результаты голосования в Венесуэле «не отражают волю или голоса венесуэльского народа». Он также призвал к прозрачности подсчета голосов.

«Международное сообщество очень внимательно следит за этим и отреагирует соответствующим образом», — добавил Блинкен.