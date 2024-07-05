Жители спорного региона Эссекибо, который власти Венесуэлы объявили своим новым штатом, смогут участвовать в президентских выборах 28 июля. Об этом заявил RTVI посол Венесуэлы в России Хесус Рафаэль Саласар Веласкес.

«Венесуэла недавно приняла закон о территории Эссекибо, согласно которому все жители Эссекибо считаются венесуэльцами. Национальный избирательный совет издал руководящие принципы по каждой из наших территорий и использованию всех инструментов, чтобы предоставить всем венесуэльцам во всех частях страны возможность участвовать в выборах», — объяснил он RTVI.

Отвечая на вопрос о том, как отреагировали на это местные власти и жители региона, посол Боливарианской Республики отметил, что «исторически все в Эссекибо — венесуэльцы».

Также Саласар Веласкес рассказал RTVI, что голосование будет организовано и в России в соответствии с инструкциями Национального избирательного совета и механизмами, как и в самой Венесуэле. При этом будет открыт только один избирательный участок — в консульском отделе посольства.

В декабре 2023-го в Венесуэле состоялся референдум о том, чтобы присоединить гайанскую территорию Эссекибо, спор за которую между странами длится уже 200 лет. По итогам голосования более 95% венесуэльцев высказались за то, чтобы богатый нефтью регион вошел в состав Боливарианской Республики.

Чуть позже президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил Гайану-Эссекибо 24-м штатом страны.

Глава МИД России Сергей Лавров в январе заявил, что Москва приветствует прямой диалог между Венесуэлой и Гайаной, а ситуация вокруг Эссекибо «должна быть урегулирована в добрососедском ключе».