Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил регион в соседней Гайане — Эссекибо — 24-м штатом своей страны и «зоной интегральной обороны», передает Ultimas Noticias. Глава государства призвал парламент принять закон о защите спорной территории.

По словам Мадуро, регион будет носить название Гайана-Эссекибо. Венесуэльский лидер заявил, что нефтяным предприятиям, работающим на шельфе Эссекибо, будет дано три месяца для сворачивания деятельности. Глава государства также намерен запретить заключение контрактов с компаниями, которые задействованы в односторонних концессиях, предоставленных Гайаной на деятельность в морской зоне региона.

«Мы открыты для переговоров. Только по-хорошему. С уважением к международному праву, с уважением к законам, с уважением добрососедства», — сказал Мадуро (цитата по РИА Новости).

В рамках объявления о присоединении территории соседнего государства венесуэльский президент поручил:

создать верховный комиссариат по обороне Эссекибо,

провести перепись населения и выдать его жителям удостоверения личности,

разработать план социальной помощи жителей региона,

подготовить и распространить в образовательных учреждениях обновленную карту Венесуэлы (Мадуро продемонстрировал ее во время заседания федерального совета правительства).

После объявления Мадуро о присоединении Эссекибо президент Гайаны Ирфаан Али заявил, что его страна «рассматривает это в качестве непосредственной угрозы своей территориальной целостности и активизирует меры предосторожности для защиты территории». Глава государства подчеркнул, что действия Мадуро противоречат международному праву, и пообещал вынести соответствующий вопрос на рассмотрение в Совете безопасности ООН и уведомить о происходящем Международный суд ООН.

«Далее мы будем привлекать КАРИКОМ, ОАГ, Содружество и многих наших двусторонних партнеров, включая Соединенные Штаты Америки, Бразилию, Великобританию и Францию», — заявил Али в обращении, которое опубликовано на его странице в соцсетях.

200-летний спор за Эссекибо

Спор вокруг Эссекибо, который по большей части представляет собой непроходимые джунгли, длится уже более 200 лет. Территория площадью около 160 тыс. кв. км находится к западу от одноименной реки и составляет около 3/4 всей Гайаны. Спор обострился после того, как в 2015 году в Эссекибо нашли большие запасы полезных ископаемых, в частности, нефти. Осенью 2023 года на территории спорного региона произошло «важное открытие» еще одного месторождения.

В начале декабря в Венесуэле прошел референдум по поводу присоединения Эссекибо. По итогам плебисцита почти 96% жителей страны выступили в поддержку этого решения. Мадуро назвал результаты референдума «первыми шагами нового исторического этапа борьбы за то, что принадлежит нам». «Венесуэльский народ высказался громко и ясно, и эта победа принадлежит народу Венесуэлы», — сказал он.

Для чего Мадуро, который 2024 году надеется переизбраться на очередных выборах, решился на присоединение Эссекибо и может ли спор вокруг богатого ископаемыми ресурсами региона перерасти в военный конфликт — читайте в материале RTVI.