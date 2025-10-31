По мере роста военного присутствия США в Карибском бассейне лидер Венесуэлы Николас Мадуро попросил Россию, Китай и Иран о помощи с вооружением — ремонтом самолетов Су-20МК2, поставками радаров и ракет. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на имеющиеся в ее распоряжении «внутренние документы» американского правительства.

По данным издания, Мадуро направил президенту РФ Владимиру Путину письмо, которое его высокопоставленный помощник — глава венесуэльского Минтранса Рамон Селестино Веласкес — должен был лично доставить в Москву в октябре 2025 года при встрече со своим российским коллегой.

WP утверждает, что в письме Мадуро просил укрепить ПВО Венесуэлы за счет модернизации нескольких купленных у России истребителей-бомбардировщиков, ремонта восьми двигателей и пяти радаров, покупки 14 комплектов ракет и «логистической поддержки». Он якобы назвал российские Су-20МК2 «важнейшим средством сдерживания, имеющимся у венесуэльского правительства перед лицом угрозы войны».

Мадуро якобы также написал председателю КНР Си Цзиньпину о возможном «расширении военного сотрудничества» между двумя странами для противодействия «эскалации между США и Венесуэлой», попросив повлиять на ускорение процесса производства радиолокационных станций китайскими компаниями.

WP утверждает, что Веласкес недавно планировал визит в Иран и обсуждал поставки военной техники и беспилотников, выпускаемых в этой стране. Он якобы сообщил иранскому коллеге, что Венесуэле требуются аппараты для создания помех GPS, оборудовании для слежения и «почти наверняка беспилотники с дальностью действия 1000 км».

«В своем послании Мадуро подчеркнул серьезность предполагаемой агрессии США в Карибском бассейне, представив действия США против Венесуэлы как действия против Китая из-за общей идеологии», — говорится в документах, на которые ссылается газета.

WP считает, что по сравнению с прошлыми годами Россия меньше заинтересована и способна поддерживать Мадуро, а противостояние между Венесуэлой и США может даже принести ей «неожиданные выгоды» — например, отвлечь внимание Америки от Европы.

«Москва в последние годы постепенно сократила свой интерес к Венесуэле, при этом признаков роста поддержки из-за нынешнего кризиса практически не наблюдается», — пишет газета.

Бывший американский посол в Венесуэле Джеймс Стори, комментируя ситуацию в Карибском бассейне, назвал «в некотором смысле победой для Путина» тот факт, что США переместили туда более 10% своих военно-морских сил (ВМС).

«Наш возобновившийся интерес ко всему, что происходит в Западном полушарии, заставляет нас отвлекаться от Украины. И это хорошо для Путина», — считает отставной дипломат.

По оценке WP, наращивание американского военного присутствия в Карибском бассейне стало «самым серьезным вызовом» для Мадуро с самого начала его президентства в 2013 году.

В регион отправлен авианосец USS Gerald Ford — самый тяжелый и современный в составе ВМС США. С сентября американские военные нанесли более 10 авиаударов по судам предполагаемых наркоторговцев, отплывавших от берегов Венесуэлы, что привело к гибели как минимум 61 человека. При этом Вашингтон не представил никаких доказательств причастности уничтоженных судов к наркоторговле. Мадуро со своей стороны отрицает ее.

WP считает, что официальная позиция Москвы по поводу действий США в отношении Венесуэлы оказалась «относительно сдержанной». В начале октября министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре со своим венесуэльским коллегой «выразил серьёзную обеспокоенность нарастающей эскалацией активности Вашингтона в Карибском море».

На днях пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва «уважает суверенитет Венесуэлы» и призывает урегулировать ситуацию соответствии с международным правом. «Реальность такова, что Россия относительно спокойно относится к Венесуэле. И они потратили очень мало политического капитала на защиту Мадуро», — заявил президент консалтинговой компании по национальной безопасности IBI Consultants Дуглас Фарах.

Ранее в октябре Мадуро сообщил, что по всей территории Венесуэлы было размещено 5 тысяч переносных зенитных ракет «Игла-С» российского производства.

WP напоминает, что Венесуэла начала масштабные закупки российского вооружения, включая танки, вертолеты истребители и ракеты класса «земля-воздух», еще в период президентства Уго Чавеса. «Аналитики и официальные лица, знакомые с состоянием венесуэльской армии, утверждают, что большая часть закупленного находится в нерабочем состоянии или устарела», — говорится в статье.