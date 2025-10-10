Венесуэла предложила США отказаться от конфликта, обещая взамен контроль над своей нефтью и полезными ископаемыми, а также сократить отношения с компаниями из Китая и России. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на несколько источников. Однако вместо этого, как утверждает газета, Вашингтон разорвал с Каракасом дипотношения.

После того как Дональд Трамп вновь стал президентом США, отношения между двумя странами ухудшились. Причиной стали действия Белого дома в рамках политики по борьбе с наркотиками.

Одним из главных поставщиков запрещенных веществ в США администрация Белого дома считает Венесуэлу. В частности, Вашингтон ранее называл венесуэльские власти «наркокартелем», а также уничтожил несколько судов, обвинив их в причастности к перевозке наркотиков из республики. Кроме того, около берегов Венесуэлы были размещены американские военные корабли, напоминает NYT.

Официально Каракас придерживается двойственной позиции: с одной стороны, власти обещают ответить на любые угрозы США, с другой — остаются открытыми к переговорам и продолжают принимать авиарейсы с депортированными из Соединенных Штатов венесуэльцами.

При этом Венесуэла тайно пыталась урегулировать конфликт с Вашингтоном, отмечает NYT. В частности, высокопоставленные венесуэльские чиновники «с благословения [президента республики Николаса] Мадуро» предлагали Белому дому выгодную сделку: например, передачу американским компаниям контроля за всеми действующими и будущими нефтяными и золотодобывающими проектами в Венесуэле, а также различные преференции в обмен на отказ США от давления на Каракас.

По данным издания, переговоры длились несколько месяцев.

Кроме того, Мадуро пообещал «резко ограничить энергетические и горнодобывающие контракты своей страны с китайскими, иранскими и российскими компаниями», утверждают источники NYT.

По словам одного из собеседников издания, Мадуро сначала не хотел соглашаться на ограничение экономических связей с Китаем, Россией и Ираном, как того требовали США.

«Но в конце концов он осознал, что ослабление этих альянсов — неизбежная цена за избежание американского военного вмешательства, сообщил источник. Чтобы максимизировать доходы перед лицом давления США, Венесуэла также прекратила поставки нефти на Кубу, что усугубило острый дефицит электроэнергии в этой союзной стране», — говорится в статье.

Однако это не помогло, и администрация Трампа в итоге не только отвергла экономические уступки Каракаса, но и «прекратила дипломатические отношения с Венесуэлой на прошлой неделе».

«Этот шаг фактически положил конец соглашению, по крайней мере на данный момент», — отметили собеседники издания.

По словам источников, близких к переговорам, хотя в целом американские и венесуэльские чиновники добились прогресса по экономическим вопросам, им не удалось договориться о политическом будущем Мадуро.

«Сделка, обсуждавшаяся <…> с венесуэльскими официальными лицами, была очень масштабной и, пожалуй, представляла собой самую амбициозную попытку ресурсной дипломатии за второй президентский срок [Трампа]», — пишет NYT.

По мнению источников газеты, несмотря на то, что формально США преследуют наркокартели, выдвигая различные угрозы в адрес в том числе властей Венесуэлы, настоящая цель Вашингтона — отстранение президента республики.

Одним из главных противников венесуэльского лидера в американской администрации является госсекретарь Марко Рубио, говорится в статье. Он называл Мадуро нелегитимным президентом и «беглецом от американского правосудия».

Некоторые собеседники NYT полагают, что, несмотря на жесткую позицию Белого дома по отношению к Венесуэле, которую поддерживает и сенатор Рубио, не стоит недооценивать важность дипломатических усилий. Дело в том, что президент США Дональд Трамп сейчас сосредоточен на других проблемах: конфликте между Россией и Украиной, торговой войне с Китаем и иранской ядерной программе.

Пока шли переговоры, лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо, которая в пятницу получила Нобелевскую премию мира, представила в Вашингтоне свое экономическое предложение. По ее словам, если США поддержат ее приход к власти, то американские компании в республике получат доступ на рынок и хорошую прибыль — 1,7 трлн долларов за 15 лет.

Сейчас Венесуэла добывает около 1 млн баррелей нефти. Основная часть экспорта идет в Китай, за исключением примерно 100 тыс. баррелей в день.

Кроме того, республика, как уточняет NYT, интересует американские компании не только за счет своих крупнейших запасов нефти, но и залежами природного газа, золота, железа, бокситов и колтана — минеральной смеси, используемой в электрических батареях.