Власти Венесуэлы планируют призвать дополнительных резервистов из-за угрозы со стороны США. Ранее Вашингтон решил направить военные корабли, в том числе атомную подлодку, в регион Карибского бассейна для борьбы с наркокартелями. Как заявили в Белом доме, многие страны Латинской Америке поддержали действия Штатов, однако Каракас с этим не согласен. Подробнее о новом «карибском кризисе» — в материале RTVI.

Поднимают резервистов

Отправка нескольких военных кораблей и даже атомной подлодки в том числе к берегам Венесуэлы не на шутку обеспокоила Каракас. Президент республики Николас Мадуро 28 августа заявил, что страна сталкивается с «незаконными угрозами, которые нарушают Устав ООН», но не упомянул США напрямую.

Однако на этом фоне венесуэльские власти решили в ближайшие дни организовать дополнительный призыв резервистов.

«Это масштабная пропагандистская операция, призванная оправдать <…> военное вмешательство в страну, которая является суверенной и независимой и никому не представляет угрозы», — заявил журналистам постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада.

Помимо этого, Каракас официально обратился к Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу в связи с переброской американских кораблей в Карибское море. Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто опубликовал в своем Telegram-канале письмо Мадуро к генсеку международной организации. В нем глава государства «решительно осуждает беспрецедентную угрозу, с которой сталкивается регион».

Также Мадуро заявил, что Венесуэла в течение многих лет «систематически подвергается политике преследования со стороны США», которая характеризуется односторонними санкциями, «клеветническими кампаниями» и «игнорированием легитимности конституционных органов власти».

«Сегодня эта агрессия достигла более опасного уровня: в Карибском море размещены военно-морские и военно-воздушные силы США, включая эсминцы и ракетный крейсер, а также атомная подлодка. Это первый случай появления подобного рода вооружения в нашем регионе. Это представляет собой весьма серьезную угрозу стабильности в Западном полушарии», — добавил президент Боливарианской республики.

Все ради борьбы с наркотиками

Как отмечает Reuters, из-за действий Соединенных Штатов напряженность в отношениях между Вашингтоном и Каракасом только растет. Белый дом заявил, что отправка кораблей в Карибское море направлено на «противодействие угрозам со стороны латиноамериканских наркокартелей».

Агентство также напоминает, что президент США Дональд Трамп сделал борьбу с наркокартелями одной из главных целей своей администрации. При этом это также часть более масштабных усилий, связанных с нелегальной миграцией из региона в Штаты.

«Хотя корабли береговой охраны и ВМС США регулярно действуют в южной части Карибского моря, это наращивание значительно превышает обычные масштабы развертывания в регионе», — добавили в Reuters.

Источник агентства рассказал, что как минимум семь американских военных кораблей и быстроходная атомная подлодка «либо уже находятся в регионе, либо прибудут туда в течение следующей недели».

«Многие государства Карибского бассейна и страны латиноамериканского региона приветствовали операции и усилия администрации [Дональда Трампа] по борьбе с наркотиками», — сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Госсекретарь США Марко Рубио рассказал, что среди этих стран — Аргентина, Парагвай, Эквадор, Гайана, а также Тринидад и Тобаго. По его словам, власти этих государств выразили готовность сотрудничать в борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Масло в огонь противостояния между Вашингтоном и Каракасом подливает не только сам факт отправки кораблей к берегам Венесуэлы. 7 августа Госдепартамент и Минюст США объявили, что увеличивают до $50 млн вознаграждение за информацию, «которая приведет к аресту и/или осуждению Николаса Мадуро за нарушение законов США о наркотиках».

Власти Соединенных Штатов утверждают, что президент Венесуэлы более 10 лет возглавлял Cartel de los Soles («Картель Солнца» — перевод с исп.), ответственный за незаконный оборот наркотиков в США. В июле американский Минфин внес Cartel de los Soles в список особо опасных международных террористов.

Какие корабли отправились в Карибское море

Издание El Nacional пишет, что США направляет в воды Карибского моря и Тихого океана не семь, а восемь военных кораблей, а также две атомные подлодки, военные вертолеты, самолеты и в общей сложности 8 тыс. человек военного состава. Они будут находится вблизи стран Центральной и Южной Америки. В первую волну развертывания вошли десантный вертолетоносец типа «Иводзима» (USS Iwo Jima), а также два десантных корабля-дока: USS San Antonio и USS Fort Lauderdale.

Как отмечает El Nacional, USS Iwo Jima — это крупнейший из развернутых военных кораблей, по размерам он сопоставим со средним авианосцем, на борту которого могут разместиться около 30 вертолетом и самолетов вертикальной посадки.

На борту этих трех кораблей находятся около 4,5 тыс. человек, а также 22-й экспедиционный отряд морской пехоты (MEU) с 2,2 тыс. морских пехотинцев.

Для поддержки Дональд Трамп также распорядился развернуть три эскадренных миноносца типа «Арли Бёрк»: USS Sampson, USS Gravely и USS Jason Dunham. Все они оснащены боевыми системами «Иджис» с более чем 90 ракетами «Томагавк» и вертолетами MH-60 Seahawk.

Кроме того, в регион уже был направлен разведывательный самолет Р-8 (Poseidon) и атомная подводная лодка, «способная запускать ракеты большой дальности».

Помимо этого, ожидается, что к началу следующей недели в место назначения прибудет ракетный крейсер USS Lake Erie и ударная подлодка USS Newport News. Также в Карибском море уже находится прибрежный боевой корабль USS Minneapolis-St. Paul.