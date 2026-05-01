Вслед за Германией президент США Дональд Трамп пригрозил еще двум союзникам по НАТО — Италии и Испании — вывести американских военных из этих стран. Об этом сообщает The Guardian.

«Вероятно… Слушайте, почему бы мне этого не сделать?» — ответил Трамп на вопрос журналистов о том, собирается ли он выводить американские контингенты с баз в Италии и Испании.

Президент США добавил, что «Италия нам [американцам] ничем не помогла, а Испания была ужасной, абсолютно ужасной». Речь шла об участии союзников в военной операции против Ирана и в «блокаде блокады» Ормузского пролива.

Ранее Трамп пригрозил уходом американских военных из Германии, что вызвало недоумение в самом Пентагоне.

В ответ министр обороны Италии Гвидо Крозетто усомнился в том, что Трамп действительно пойдет на такой шаг. Он признал, что не понимает мотивов президента США, а также отверг обвинения в том, что Рим не помог Вашингтону в вопросах морской безопасности.

«Мы предоставили себя в распоряжение для миссии по защите судоходства. Это было очень высоко оценено американскими военными», — напомнил Крозетто агентству Ansa.

По данным The Guardian, около 13 000 американских военнослужащих находятся на семи военно-морских базах в Италии.

С начала войны в Иране в центре внимания оказалась военно-морская авиабаза США в Сигонелле на острове Сицилия. Местные жители и политики выступили против усиления активности на базе, особенно после того, как ВМС США опубликовали в соцсетях фотографию. На ней американский военный вертолёт приземляется в природном парке Мадони, включенном в список всемирного наследия ЮНЕСКО, рядом с Палермо.

В конце марта Италия отказалась разрешить американским военным самолётам, направлявшимся на Ближний Восток, пройти через Сигонеллу. При этом США запросили разрешение на посадку в последний момент, когда самолёты уже направлялись на Сицилию.

«Согласно договорам, заключённым в конце 1950-х годов, военно-морские базы США могут использоваться для логистических и учебных целей, но не в качестве транзитных узлов для самолётов, используемых с целью перевозки оружия для войны, за исключением случаев чрезвычайной ситуации», — отмечает The Guardian.

Кроме того, премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала недопустимыми выпады Трампа в адрес Папы Римского Льва, осудившего войну с Ираном. В адрес первого американского понтифика президент США заявил, что тот «ужасен во внешней политике».

Саму же Мелони глава Белого дома обвинил в недостатке мужества во время ближневосточной войны. «Италия не была рядом с нами, мы не будем рядом с ними! Президент ДОНАЛЬД ДЖ. ТРАМП» — написал он в своей соцсети Truth Social.

Пока не последовало официального ответа от Мадрида, который ранее категорически не разрешил США использовать совместно действующие военные базы на своей территории для атак на Иран. Из всех стран ЕС Испания выступила самым ярым критиком этой войны в лице премьера-социалиста Педро Санчеса. Он назвал ее «незаконной» и отказался сделать Испанию «соучастницей чего-то, что вредно миру и противоречит [испанским] ценностям и интересам».

Дональд Трамп даже грозил ввести полное торговое эмбарго против Испании.

В Испании военное присутствие США сосредоточено на двух совместных объектах на юге страны в Андалусии — военно-морской базе Рота и на авиабазе Морон. Они находятся под испанским суверенитетом и под командованием испанских офицеров, но получают значительное финансирование от США.

Рота представляет собой ключевой логистический узел для шестого флота ВМС США, а Морон выступает стратегическим плацдармом ВВС США и корпуса морской пехоты для операций по всей Европе и Африке.

По данным Пентагона, к концу 2025 года в Испании находилось чуть более 3800 действующих военнослужащих США, однако отказ испанского правительства разрешить использование баз с тех пор привёл к перемещению нескольких американских самолётов.

В прошлом году Педро Санчес уже расстроил президента США тем, что отказался повышать национальные расходы на оборону в рамках НАТО до 5% от ВВП. По словам социалиста, это было бы «не только неразумно, но и контрпродуктивно».