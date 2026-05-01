Строительство стены Трампа на границе США с Мексикой, которое «идет полным ходом», повредило древний рисунок в пустыне. Как выяснила The Washington Post, «в процессе расширения частично разрушен геоглиф в форме рыбы, которому более 1000 лет».

«Расширение президентом Трампом стены вдоль южной границы с Мексикой нанесло ущерб редкому археологическому памятнику коренных американцев в пустыне Аризоны. В Аризоне строительные бригады проехали на тяжелой технике и разрушили участок геоглифа длиной примерно 60-70 футов (от 18 метров до чуть более 21 метра. — Прим.RTVI). Это фрагмент наземного рисунка длиной более 200 футов, похожего на рыбу. Его возраст, как считается, составляет не менее 1000 лет», — рассказал археолог на пенсии Ричард Мартинек.

Он добровольно решил исследовать этот район, повреждения которого подтверждают спутниковые снимки.

«Эти вещи были созданы нашими предками, и это очень трогает… Для меня это очень эмоциональная тема», — поделилась с WP старейшина коренного народа Хиа-сед О’одхам Лоррейн Маркес Эйлер.

Гигантская рыба, о которой идет речь, высечена на поверхности пустыни в отдаленном районе Национального заповедника дикой природы Кабеса-Приета.

Журнал The Intercept также сообщает о причиненном ущербе. Предположительно, подрядчик Министерства внутренней безопасности (DHS) проложил полосу земли без предварительного уведомления.

Тем временем администрация Трампа стремится быстро построить сотни километров дополнительных заграждений в рамках проекта «Умная стена» стоимостью $46,5 млрд.

«Агрессивный проект расширения, финансируемый в рамках закона One big beautiful bill («Один большой красивый законопроект»), предусматривает возведение трех миль (4,8 километра. — Прим.RTVI) стены в неделю, ставя заграждения в тех частях Техаса, где их раньше не было, а также вторую стену на большей части территории Калифорнии, Аризоны и Нью-Мексико», — поясняет WP.

При этом строительство вызывает тревогу у защитников природы, сотрудников национальных парков и коренных американцев. По данным газеты «The Arizona Republic», еще в 2023 году Управление по подотчетности правительства США (GAO), независимый аудиторский орган Конгресса США, в своем отчете пришло к выводу, что быстрое строительство приграничной инфраструктуры в Аризоне «нанесло ущерб чувствительным экосистемам, а также культурным и археологическим объектам на землях коренных народов» Америки.

Как сообщает SPIEGEL, еще во время его первого срока Трампа был построен участок стены недалеко от Китобакито, древнего священного для коренных жителей источника. С 2019 года они проводили на этом месте демонстрации, образуя живые цепи, — так им удавалось ненадолго останавливать строительство.

«Однако их протесты были подавлены. Силы безопасности применили против них резиновые пули и слезоточивый газ. Несколько демонстрантов были арестованы», — отмечает издание.