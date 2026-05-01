Президент Франции Эмманюэль Макрон оценил шутку британского короля Карла III о французском языке, которую тот произнес во время визита в США.

На торжественном ужине Карл III, обращаясь к американскому президенту Дональду Трампу, напомнил про его слова о том, что, если бы не американцы, то в Европе «все бы говорили по-немецки и, возможно, немного по-японски».

«Осмелюсь сказать, что, если бы не мы, вы бы говорили по-французски», — заявил в свою очередь британский король.

Комментируя реплику монарха, Макрон написал в соцсети X: «Это было бы шикарно».

Карл III прибыл в США 27 апреля в рамках четырехдневного государственного визита, приуроченного к 250-летию независимости США от британского правления. Эта поездка стала первым официальным визитом монарха Соединенного Королевства в Штаты с 2007 года, когда страну посетила королева Елизавета II.

Одним из ключевых пунктов в ходе поездки Карла III в США стало его выступление перед Конгрессом, в ходе которого он заявил о наступлении «времен большой неопределенности», включая конфликт на Ближнем Востоке. Кроме того, король пошутил, что для такой древней нации, как британцы, американская независимость возникла «только вчера», но он прибыл в Штаты отнюдь не для восстановления британского правления.

После встречи в Белом доме Трамп назвал Карла III «замечательным человеком», а его визит — «настоящей честью».