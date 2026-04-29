Британский король Карл III выступил перед объединенным заседанием Конгресса США, стремясь смягчить разногласия между Вашингтоном и Лондоном из-за нежелания Британии полностью поддержать американо-израильскую войну против Ирана, сообщает BBC.

В своей речи король открыто признал, что наступили «времена большой неопределенности», включая конфликт на Ближнем Востоке, и призвал союзников к «примирению и обновлению», подчеркнув, что совместными усилиями они могут добиться великих целей.

Кроме того, монарх упомянул покушение на Трампа, совершенное 25 апреля на ужине с аккредитованными при Белом доме журналистами, заявив об угрозе демократии со стороны «политического насилия».

Особое внимание американских журналистов привлекла фраза Карла III о том, что исполнительная власть должна быть «подчинена системе сдержек и противовесов». Эта британская правовая традиция, закрепленная еще в Великой хартии вольностей, стала краеугольным камнем американской Конституции.

Демократы в зале встретили эти слова овацией (позже распространившейся на весь зал), увидев в них намек на то, что действующий президент США злоупотребляет властью: ранее против Трампа по всей стране проходили многотысячные митинги под лозунгом «Нет королям».

Карл успел возможность упомянуть об изменении климата и даже о своей службе в Королевском военно-морском флоте. Это послужило поводом для разговора о важности разведывательного и оборонного сотрудничества между двумя странами, а также о роли НАТО.

При этом король не стал затрагивать скандальную тему Джеффри Эпштейна, хотя некоторые ожидали, что он обратится к жертвам покойного сексуального преступника. Единственным намеком на это резонансное дело стала туманная фраза о необходимости «поддерживать жертв некоторых бед, которые, к сожалению, существуют в обоих обществах» (США и Великобритании).

Несмотря на серьезность обсуждаемых вопросов, речь монарха изобиловала шутками: например, пошутил о британском парламентарии, который чувствует себя «заложником», когда король выступает в Вестминстере. Карл также заявил, что для такой древней нации, как британцы, американская независимость возникла «только вчера», но он прибыл в США отнюдь не для восстановления британского правления.

Британский монарх в последний раз обращался к Конгрессу в 1991 году — тогда это делала королева Елизавета II. После встречи в Белом доме президент США Дональд Трамп назвал Карла III «замечательным человеком», а его визит — «настоящей честью».