Визит Карла III к Дональду Трампу пока проходит как нельзя лучше: монарх получил множество похвальных отзывов от европейских и американских СМИ, особенно за свою речь перед Конгрессом США. Что пишут западные издания об этой поездке — в материале RTVI.

Международная пресса сосредоточилась на ключевой задаче, стоящей перед британским гостем, — найти правильный тон при Трампе. Обстоятельства отнюдь не просты, пишет Le Monde:

«Политика в США стала настолько жестокой и пристрастной, что ее участники утратили привычку к изысканным речам. Потребовался британский король, чтобы напомнить им об этом».

По всей видимости, Карлу III это удалось. Французская газета описала его речь как «тонко выверенное выступление, в котором удалось сохранить баланс между историческими воспоминаниями, способными вызвать консенсус, юмором и возвращением к основополагающим принципам»:

«Не стремясь к конфронтации и в соответствии со своим превосходящим статусом, Карл III косвенно обозначил все, что отличает европейских союзников от администрации Трампа: в вопросах климата, верховенства права, важности НАТО, а также в отношении Украины».

Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung описывает, как ему это удалось, используя НАТО в качестве примера:

«Карл провел параллель между террористическими атаками 11 сентября 2001 года, 25-я годовщина которых приближается, и западным оборонным альянсом. Ведь после атак на Всемирный торговый центр и Пентагон НАТО впервые в своей истории применила статью 5».

По мнению автора статьи, королю удалось емко и доходчиво сформулировать главный вывод, к которому он хотел подвести:

«Альянс, который Трамп очернял, пришел на помощь США. Американцам, в частности, как казалось, говорил Чарльз, не следует недооценивать НАТО».

New York Times отмечает, что Карл III словно бы привез с собой из королевского дворца представления о приличиях — и передал их американскому лидеру, хотя следовать этикету и протоколу для него несвойственно.

«В довольно необычном для эпохи Трампа шаге президент в основном придерживался своего сценария во время торжественных мероприятий дня», — пишет издание.

Оно также обратило внимание, что после приезда короля в США он «не нападал ни на одного другого союзника на мировой арене».

Голландская газета De Volkskrant предполагает, что причиной такого поведения Трампа может быть его особое отношение к британской королевской семье:

«Это один из немногих институтов, к которым он питает своего рода священное уважение. Хотя он республиканец, Трамп иногда, кажется, считает себя королем Америки».

Для Карла III нынешний визит тоже особенный: в ходе поездки он впервые произнес речь перед Конгрессом США. Предыдущее выступление монарха Соединенного Королевства там состоялось в 1991 году — и тогда к конгрессменам обращалась Елизавета II.

Британская The Guardian уверена, что Трампа наверняка впечатлили цитаты, которые Карл включил в свою речь: например, высказывания Теодора Рузвельта о необходимости сохранения «славного наследия» Америки — ее природной красоты.

«Благодаря умелому составлению речей и сборнику цитат, король, как надеялись, ясно выразил свою точку зрения, не вызвав яростной тирады со стороны безумного монарха на Truth Social», — подытожила газета.

Газета отмечает, что вопросы охраны окружающей среды очень близки сердцу британского короля — и при этом его приверженность этим принципам, вероятно, «никогда не встречала столь бескомпромиссного слушателя, ведь Трамп фактически объявил войну климату и природе».

В статье высказывается предположение о том, что именно решение Карла III не избегать сложных тем, но раскрывать их тонко и дипломатично позволило ему покинуть зал «с улыбкой и рукопожатием»