Россия стала основным поставщиком нефти в Сирию, несмотря на сближение новых властей арабской республики с Западом и недоверие к Москве из-за военной поддержки свергнутого президента Башара Асада. Об этом пишет Reuters.

По подсчетам агентства, основанным на официальных заявлениях и данных сервисов отслеживания морских судов, поставки нефти из России в Сирию увеличились в этом году на 75% и составили около 60 тыс. баррелей в сутки.

Эти объемы составляют ничтожно малую долю от ежедневного мирового экспорта российской нефти, но делают Россию основным поставщиком для Сирии, где объем внутренней добычи сильно отстает от спроса, отмечает Reuters.

До свержения Асада в декабре 2024 ключевым экспортером нефти в Сирию был Иран. Роль России ограничивалась лишь эпизодическими поставками дизельного топлива, говорится в публикации.

Динамика в области поставок российской нефти подчеркивает ограниченность возможностей Сирии, делает вывод агентство. Несмотря на поворот страны к Западу и снятие санкций со стороны США и ЕС, экономика Сирии не интегрирована в глобальную финансовую систему.

Для Дамаска сделка с Москвой экономически необходима, а России, у которой в Сирии остаются военные базы, это дает влияние в стране, утверждают источники Reuters.

При этом отношения с Россией могут осложнить отношения Сирии с США и Евросоюзом, но у арабской республики мало вариантов, сказали агентству неназванные сирийские чиновники.

По словам сирийского экономиста Карама Шаара, власти страны знают о рисках возобновления западных санкций и пытаются найти альтернативных поставщиков. В частности речь идет о Турции, уточнил представитель государственной Сирийской нефтяной компании (SPC).

Доступ Сирии к традиционным танкерным операторам ограничен из-за финансовых трудностей, коммерческих рисков и затяжной гражданской войны, поэтому связанные с Россией сети остаются одним из наиболее жизнеспособных вариантов для Дамаска, пояснили в аналитической компании SynMax.

Представитель министерства энергетики Сирии заявил, что зависимость от российской нефти отражает ограниченный объем рынка республики и слабую покупательную способность, что затрудняет заключение долгосрочных контрактов с другими крупными производителями нефти, например, в странах Персидского залива.

По данным аналитической компании Kpler и одного из чиновников, в 2025 году Россия поставила в Сирию 16,8 миллиона баррелей нефти (около 46 тыс. баррелей в сутки). В текущем году показатель вырос до 60 тыс. баррелей в сутки, подсчитал Reuters. По данным агентства, российские поставки покрывают примерно треть внутреннего спроса.

Еще 50 тыс. баррелей, по оценкам чиновников, ввозится в Сирию контрабандой из Ливана. Общий объем внутреннего производства нефти в арабской республике за минувший год составил примерно 35 тыс. баррелей в сутки, тогда как ежедневно стране требуется 120―150 тыс. баррелей.